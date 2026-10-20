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الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا

  • 20 أكتوبر 2026
  • 17:23
الأمانة  تقوم باعادة تأهيل حديقة العبداللات في ماركا

خبرني  -  قامت أمانة عمّان الكبرى بنتفيذ اعمال تأهيل و صيانة حديقة العبداللات في منطقة ماركا و ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتزويدها بالاحتياجات المطلوبة، و العمل على استدامتها كمتنفَّس لخدمة المجتمع المحلِّي.

واكدت الأمانة ان اعمال التأهيل اشتملت على تنظيف الحديقة بشكل كامل و تقليم جميع الأشجار المعمرة فيها، اضافة الى صيانة الممرات، و تزويد الموقع بالمزيد من المقاعد وسلال المهملات لضمان بيئة نظيفة لمرتادي الحديقة.

و تضمنت الأعمال تركيب بوابة جديدة للحديقة ، وصيانة كافة بواباتها اضافة الى صيانة الشبك المحيط بها بهدف حماية الحديقة و الحفاظ على ديمومة ممتلكاتها.  

كما عملت الأمانة على صيانة ألعاب الأطفال، و تزويد الملاعب برمل صويلح لتوفير بيئة لعب آمنة ومناسبة للأطفال.

و تتضمن  أعمال تأهيل الحديقة البدء بإنشاء  وحدات صحية للذكور و الإناث و غرفة حارس بمساحة 50 متر مربع موزعة على وحدتين صحيتين إحداها مؤهلة لذوي الإعاقة.

واشارت الأمانة الى انه يجري العمل على استكمال أعمال دهان الكندرين والممرات، واستكمال أعمال الزراعة و زيادة المساحات الخضراء . 

الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا
الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا
الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا
الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا

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