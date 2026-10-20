الأمانة  تقوم باعادة تأهيل (حديقة العبداللات) في ماركا

خبرني - قامت أمانة عمّان الكبرى بنتفيذ اعمال تأهيل و صيانة حديقة العبداللات في منطقة ماركا و ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتزويدها بالاحتياجات المطلوبة، و العمل على استدامتها كمتنفَّس لخدمة المجتمع المحلِّي.

واكدت الأمانة ان اعمال التأهيل اشتملت على تنظيف الحديقة بشكل كامل و تقليم جميع الأشجار المعمرة فيها، اضافة الى صيانة الممرات، و تزويد الموقع بالمزيد من المقاعد وسلال المهملات لضمان بيئة نظيفة لمرتادي الحديقة.

و تضمنت الأعمال تركيب بوابة جديدة للحديقة ، وصيانة كافة بواباتها اضافة الى صيانة الشبك المحيط بها بهدف حماية الحديقة و الحفاظ على ديمومة ممتلكاتها.

كما عملت الأمانة على صيانة ألعاب الأطفال، و تزويد الملاعب برمل صويلح لتوفير بيئة لعب آمنة ومناسبة للأطفال.

و تتضمن أعمال تأهيل الحديقة البدء بإنشاء وحدات صحية للذكور و الإناث و غرفة حارس بمساحة 50 متر مربع موزعة على وحدتين صحيتين إحداها مؤهلة لذوي الإعاقة.

واشارت الأمانة الى انه يجري العمل على استكمال أعمال دهان الكندرين والممرات، واستكمال أعمال الزراعة و زيادة المساحات الخضراء .