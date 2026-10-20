إنجاز 60% من أعمال تأهيل أرضية ستاد الحسن للشباب في إربد

خبرني - تواصل وزارة الشباب أعمال إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن للشباب في محافظة إربد، لمعالجة العيوب الفنية التي ظهرت خلال تنفيذ الحفريات، واستكمال متطلبات البنية التحتية وفق الأسس الهندسية اللازمة، بما يضمن كفاءة الأرضية ويحسن قدرتها على تصريف المياه، تمهيدا لزراعتها بالنجيل الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إنّ نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع بلغت 60 بالمئة، بعد إنجاز أعمال طبقات الفرشيات الحصوية، فيما تتواصل أعمال استكمال شبكة التصريف، تمهيدا لاستكمال مراحل تجهيز الأرضية وزراعتها بالنجيل الطبيعي.

وكانت الوزارة أحالت عطاء إعادة تأهيل أرضية الملعب بقيمة 197446 دينارا، بهدف إزالة النجيل القائم والتربة الزراعية بسماكة 30 سنتيمترا، وتوريد تربة زراعية جديدة، تمهيدا لفرد رولات النجيل الطبيعي التي جرى تجهيزها مسبقا في مستنبت مخصص لهذه الغاية.

وبحسب البيان، بدأت أعمال الحفريات في 17 أيار 2026، وخلال تنفيذها والوصول إلى المناسيب المحددة في العطاء، ظهرت عيوب فنية في أعمال البنية التحتية المنفذة بموجب العطاء السابق رقم 72/2015.

وشملت العيوب انحراف موقع خط التجميع الرئيسي للتصريف عن موقعه الهندسي المتوقع، ومشكلات في ميول بعض خطوط التصريف الفرعية وتوصيلاتها، وتفاوت سماكة طبقة الحصى ووجود أحجار كبيرة الحجم في عدد من المواقع، إضافة إلى تمزقات وانقطاعات في أجزاء من الطبقة البلاستيكية أسفل الأرضية.

وعلى إثر ذلك، شُكلت لجنة مشتركة ضمت وزارات الشباب والأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، للتحقق من العيوب الفنية وتحديد المعالجات اللازمة، حيث أجرت كشفا ميدانيا مشتركا في 11 حزيران 2026 للاطلاع على واقع الأرضية.

وأوضح البيان أن اللجنة أوصت، استنادا إلى تقرير متخصص بالدراسات الجيولوجية، بإعادة تنفيذ عدد من طبقات البنية التحتية، وإنشاء شبكة تصريف جديدة وفق الميول الهندسية اللازمة، وتنفيذ طبقات حصوية وطبقة من الجيوتكستايل وفلتر حصوي، وإنشاء شبكة ري جديدة.

كما شملت التوصيات تجهيز طبقات من الرمل المغسول والرمل المخلوط بالبيتموس، وصولا إلى توريد رولات النجيل الطبيعي وفردها.

ووفقا للبرنامج التنفيذي، يُتوقع استكمال الأعمال الحالية خلال 30 يوما، تليها مرحلة نقل رولات النجيل الطبيعي وفردها، وتستمر 30 يوما أخرى.

وأشار البيان إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع، بما يشمل أعمال التأهيل وتوريد النجيل الطبيعي وفرده، تبلغ نحو 859 ألف دينار، موزعة على 181 ألف دينار قيمة أعمال العطاء بعد احتساب الكميات الفعلية، و458 ألف دينار قيمة الأمر التغييري، و90 ألف دينار كلفة إنتاج رولات النجيل الطبيعي، و130 ألف دينار لتوريد النجيل وفرده.