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روبوت صيني يستخرج الحديد من الرمال

  • 20 أكتوبر 2026
  • 17:09
روبوت صيني يستخرج الحديد من الرمال

خبرني - طور علماء صينيون روبوتاً مجنزراً ذاتي الحركة قادراً على التنقل في التضاريس الصحراوية واستخراج الحديد من الرمال.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن الروبوت يخضع لاختبارات في صحراء (تاكلامكان) بمنطقة شينجيانغ.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الروبوت المجنزر الذي طوّره علماء من جامعة «تاريم» في شينجيانغ، يفصل المواد الحديدية المغناطيسية عن الرمال باستخدام تقنية الفصل المغناطيسي الجاف. وتوجد في صحراء تاكلامكان احتياطيات ضخمة من المواد الحديدية المغناطيسية، ووفقاً لتقديرات عدد من الدراسات، تبلغ نسبة الحديد في رمال هذه المنطقة نحو 6%.

وقد أجرى فريق من العلماء الصينيين في يونيو 2025 اختبارات على نموذج أولي، وقيّم قدرة الروبوت على السير في الرمال واستهلاكه للطاقة. وأظهر تحليل المادة المغناطيسية المستخلصة أن المحتوى الكلي للحديد في عينتين تمثيليتين بلغ نحو 24% و32%. ولا تزال الاختبارات مستمرة.

وفي رواية الخيال العلمي الكلاسيكية «الكثيب» لفرانك هربرت، تسير حصادات متنقلة عبر رمال كوكب خيالي، وتستخرج مادة الميلانج، المعروفة أيضا باسم «التوابل». وتشير الصحيفة إلى أن الروبوت الذي طوّره العلماء الصينيون يعمل بطريقة مشابهة، فهو يتنقل في الصحراء ويستخرج مواد ثمينة.

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