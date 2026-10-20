نسرين سكيك.. طفلة غزاوية تحصد جائزة أفضل صانعة محتوى في العالم

خبرني - الطفلة الفلسطينية المبدعة نسرين سكيك بجائزة أفضل صانعة محتوى في العالم، في إنجاز عالمي جديد يسجل باسم أطفال غزة.ادرس التشريح

وجاء فوز نسرين المستحق تتويجاً لموهبتها الكبيرة ورسالتها الهادفة التي استطاعت من خلالها كسب قلوب الملايين حول العالم، حيث قدمت محتوى يجمع بين البراءة والأمل، وينقل صوت أطفال غزة للعالم بكل عفوية وصدق.

وأثار فوز الطفلة نسرين تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن ما حققته يعكس قدرة أطفال فلسطين على الإبداع والتميز رغم الظروف الصعبة، ونشر رسائل الأمل والحياة من قلب المعاناة.ويعد هذا الإنجاز رسالة ملهمة تؤكد أن الإبداع لا يعرف عمراً، وأن صوت البراءة قادر على الوصول إلى العالم أجمع.