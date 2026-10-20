رغم جدل الحقول... محافظة يدعو طلبة المدارس بالأردن إلى ممارسة الديمقراطية

خبرني - قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أ.د عزمي محافظة بأن انتخابات المجالس البرلمانية في المدارس الحكومية والخاصة ينطلق من إيمان الوزارة العميقى بأن الطلبة هم محور العملية التعليمية وغايتها، وأن المدرسة ليست مكانًا للتعلم واكتساب المعرفة فحسب، بل هي أيضًا مساحة لبناء الشخصية وتنمية روح القيادة والمبادرة والمسؤولية، حيث تولي الوزارة المجالس البرلمانية الطلابية أهميةً خاصةً، باعتبارها إحدى الأدوات التربوية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ، قادر على المشاركة الإيجابية في بناء مجتمعه وخدمة وطنه.

ووجه محافظة رسالة للطلبة والطالبات قال فيها إن مشاركتكم في انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية تمثل فرصةً حقيقيةً لممارسة حقكم في الاختيار، والتعبير عن آرائكم، والمساهمة في اختيار من ترون فيهم القدرة على تمثيل زملائهم والدفاع عن قضاياهم وطرح احتياجاتهم ومقترحاتهم بروح من المسؤولية والاحترام.

إننا ندعوكم جميعًا إلى المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، سواءً من خلال الترشح أو التصويت، وأن تجعلوا من هذه التجربة محطةً مهمةً في مسيرتكم التعليمية والوطنية، فالمشاركة لا تقتصر على اختيار ممثلين عنكم، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء، واحترام الرأي الآخر، وتقبّل الاختلاف، والالتزام بالقواعد الناظمة للعملية الانتخابية.

كما أدعوكم إلى أن تكون المنافسة بين المرشحين منافسة إيجابية قائمة على الأفكار والمبادرات والبرامج الواقعية، بعيدًا عن التعصب أو الإساءة إلى الآخرين، وأن يكون معيار اختياركم هو القدرة على تحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق، والإصغاء إلى زملائكم، والسعي إلى تحقيق ما فيه مصلحة المدرسة وطلبتها.

وأضاف محافظة قائلاً بأن الغاية السامية من إنشاء هذه المجالس البرلمانية لا تقتصر على كونها تجربة انتخابية فحسب، بل هي غرس حقيقي لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية، ممتلكٍ لمهارات الاتصال الفعال، والتخطيط السليم، وإدارة المواقف المختلفة بحكمة وحوار بناء، كما أنها المساحة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز روح الانتماء للوطن، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والديمقراطية في نفوسكم، لتكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتكم وفي بناء وطنكم الغالي.

إن مشاركتكم في هذه الانتخابات - سواء بالترشح أو بالاقتراع - ليست مجرد خيار، بل هي ممارسة حقيقية لدوركم في ارتقاء العملية التربوية؛ فالمجلس البرلماني الطلابي يمثل صوتكم الحقيقي للتعبير عن آرائكم واقتراحاتكم، والمساهمة في إعداد الخطط التطويرية لمدارسكم، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي ترفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي، وتوثيق أواصر التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي.

إننا في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية نؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وأن تنمية روح المواطنة الفاعلة والمشاركة المسؤولة يجب أن تكون جزءًا أصيلًا من تجربتكم التعليمية، فالطالب الذي يتعلم اليوم كيف يختار بمسؤولية، ويحاور باحترام، ويشارك في اتخاذ القرار، إنما يكتسب مهارات وقيمًا سترافقه في حياته ومستقبله.

واختتم الوزير محافظة حديثه بدعوة الطلبة إلى المشاركة الواسعة والواعية في انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية، وإلى ممارسة هذا الحق بروح من النزاهة والاحترام والمسؤولية، مؤكدًا أن لكل صوت قيمة، وأن لكل رأي أهمية، وأن لكل مبادرة مخلصة أثرًا في تحسين البيئة المدرسية.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية في المدارس الحكومية والخاصة ستنطلق في جميع مدارس المملكة صباح يوم الخميس القادم الموافق 22-10-2026 حيث سيتم انتخاب مجلس برلماني طلابي في كل مدرسة يتكون من مجموعة من الطلبة يتم انتخابها بتمثيل طالبين اثنين لكل شعبة.