ارتفاع ضغط الدم الثانوي.. الأسباب والتشخيص والعلاج

خبرني - يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، وقد يرتبط على المدى الطويل بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى. في المقال الآتي، يُقدم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، تفصيلا علميا لأسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وكيفية تشخيصه، والعلامات التي تدفع الطبيب إلى البحث عن سبب محدد له، إضافة إلى طرق علاجه، وأهمية العادات الصحية كجزء مهم من العلاج.

ينقسم ارتفاع ضغط الدم بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: ارتفاع ضغط الدم الأولي، الذي لا يكون له سبب محدد واحد وغالبًا ما ينتج عن تداخل عوامل وراثية وبيئية ونمط الحياة، وارتفاع ضغط الدم الثانوي، الذي يحدث نتيجة وجود مرض أو حالة طبية محددة يمكن التعرف إليها وعلاجها.

يكتسب ارتفاع ضغط الدم الثانوي أهمية خاصة لأن اكتشاف السبب الأساسي وعلاجه قد يؤدي في بعض الحالات إلى تحسن واضح في ضغط الدم، وقد يقلل الحاجة إلى الأدوية الخافضة للضغط.

ما هو ارتفاع ضغط الدم الثانوي؟

ارتفاع ضغط الدم الثانوي هو ارتفاع مستمر في ضغط الدم ناتج عن حالة مرضية أو عامل محدد يمكن تحديده. وعلى الرغم من أن معظم حالات ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين تكون أولية، فإن ارتفاع الضغط الثانوي يكون أكثر شيوعًا نسبيًا لدى الأطفال والمراهقين وبعض المرضى الذين تظهر لديهم علامات سريرية معينة.

وقد يُشتبه بوجود سبب ثانوي عندما يبدأ ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة، أو يظهر بصورة مفاجئة، أو يصبح شديدًا خلال فترة قصيرة، أو لا يستجيب للعلاج المعتاد رغم استخدام عدة أدوية مناسبة.

أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوي:

هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي، ومن أهمها:

1 - أمراض الكلى:

تُعد أمراض الكلى من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع ضغط الدم الثانوي. فالكلى تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم كمية السوائل والأملاح وضغط الدم. وقد تؤدي أمراض مثل التهاب الكلى المزمن، ومرض الكلى المزمن، وبعض أمراض الأوعية الكلوية إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن أن يحدث تضيق في الشرايين التي تغذي الكلى، وهي حالة تُعرف باسم تضيق الشريان الكلوي، مما يؤدي إلى تنشيط أنظمة هرمونية ترفع ضغط الدم.

2 - اضطرابات الهرمونات والغدد الصماء:

يمكن لبعض اضطرابات الغدد الصماء أن تسبب ارتفاع ضغط الدم. ومن أمثلتها فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها، ومتلازمة كوشينغ، وفرط الألدوستيرونية الأولي، وبعض أورام الغدة الكظرية.

ومن الحالات المهمة ورم القواتم، وهو ورم نادر في الغدة الكظرية قد يؤدي إلى نوبات من ارتفاع شديد في ضغط الدم مصحوبة أحيانًا بالصداع والتعرق وخفقان القلب.

3 - انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم:

يُعد انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم من الأسباب المهمة لارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الشخير الشديد، أو توقف التنفس أثناء النوم، أو النعاس المفرط خلال النهار.

تؤدي نوبات انقطاع التنفس إلى انخفاض الأكسجين وتنشيط الجهاز العصبي الودي، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم المستمر.

4 - بعض الأدوية والمواد:

يمكن لبعض الأدوية والمواد أن ترفع ضغط الدم. ومن أمثلتها بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكورتيكوستيرويدات، وبعض أدوية احتقان الأنف، وبعض موانع الحمل الهرمونية، إضافة إلى بعض الأدوية الأخرى وفقًا لحالة المريض والجرعة المستخدمة.

كما يمكن لبعض المواد المنبهة والمخدرات أن تؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم. لذلك من المهم أن يخبر المريض الطبيب بجميع الأدوية والمكملات والمواد التي يستخدمها.

5 - تضيق الشريان الأبهر:

يُعد تضيق الأبهر من الأسباب الخلقية لارتفاع ضغط الدم، ويحدث نتيجة تضيق جزء من الشريان الأبهر. وقد يُكتشف في مرحلة الطفولة أو الشباب، وأحيانًا لا يُشخّص إلا في مرحلة لاحقة.

متى يُشتبه بارتفاع ضغط الدم الثانوي؟

لا يعني وجود قراءة مرتفعة واحدة أن المريض يعاني بالضرورة من ارتفاع ضغط الدم الثانوي. ولكن هناك علامات قد تدفع الطبيب إلى البحث عن سبب محدد، ومنها:

- ظهور ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة جدًا.

- ارتفاع ضغط الدم بصورة مفاجئة أو شديدة.

- صعوبة السيطرة على ضغط الدم رغم استخدام عدة أدوية.

- فقدان السيطرة على ضغط الدم بعد أن كان مستقرًا.

- وجود علامات تشير إلى مرض في الكلى أو اضطراب هرموني.

- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم دون سبب واضح.

- وجود أعراض مميزة مثل نوبات الصداع والتعرق وخفقان القلب.

- وجود أعراض أو علامات مرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

كيف يتم التشخيص؟

يبدأ تشخيص ارتفاع ضغط الدم الثانوي بأخذ تاريخ طبي مفصل وإجراء فحص سريري شامل. ويهتم الطبيب بوقت ظهور ارتفاع الضغط، والأدوية المستخدمة، والتاريخ العائلي، والأعراض المصاحبة، وعادات النوم ونمط الحياة.

وقد تشمل الفحوصات تحليل الدم والبول لتقييم وظائف الكلى ومستويات الأملاح وبعض الهرمونات. كما قد تُستخدم فحوص تصويرية، مثل الموجات فوق الصوتية للكلى، أو التصوير المقطعي أو بالرنين المغناطيسي للأوعية، حسب السبب المشتبه به.

وفي حال الاشتباه بانقطاع التنفس أثناء النوم، قد يوصي الطبيب بإجراء دراسة النوم. أما عند الاشتباه في اضطراب هرموني، فقد تُجرى اختبارات هرمونية متخصصة.

ومن المهم أن تُفسَّر نتائج هذه الفحوصات في سياق الحالة السريرية للمريض؛ إذ إن إجراء عدد كبير من الاختبارات دون وجود سبب سريري واضح قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو غير ضرورية.

علاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي:

يعتمد العلاج على معالجة السبب الأساسي، إلى جانب السيطرة على ضغط الدم عند الحاجة.

فإذا كان السبب مرضًا كلويًا، يركز العلاج على حماية وظائف الكلى والسيطرة على ضغط الدم. وإذا كان السبب تضيق الشريان الكلوي أو تضيق الأبهر، فقد يحتاج المريض إلى إجراءات متخصصة وفقًا لشدة الحالة وسببها.

أما اضطرابات الغدد الصماء، فيكون علاجها موجهًا إلى الاضطراب الهرموني نفسه، وقد يشمل أدوية أو تدخلًا جراحيًا في بعض الحالات.

وفي الوقت نفسه، قد يحتاج المريض إلى أدوية خافضة لضغط الدم. ويحدد الطبيب نوع الدواء وعدد الأدوية والجرعات بناءً على السبب الأساسي، ووظائف الكلى، والعمر، والأمراض المصاحبة، والاستجابة للعلاج.

دور نمط الحياة:

حتى عندما يكون ارتفاع ضغط الدم ثانويًا، تظل العادات الصحية جزءًا مهمًا من العلاج. ويشمل ذلك تقليل تناول الملح، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني المناسب، واتباع نظام غذائي متوازن، والامتناع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول، والحصول على نوم كافٍ.

ومع ذلك، فإن تحسين نمط الحياة لا يُغني عن علاج السبب الطبي عندما يكون ارتفاع الضغط ناتجًا عن مرض محدد.