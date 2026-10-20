عشيرة الأزايدة ترد على اتهام العين محمد خريبات بالاعتداء على مستشفى النديم

خبرني - ردت عشيرة الأزايدة على الاتهامات التي طالت العين محمد خريبات الأزايدة، بالاعتداء وتهديد مستشفى النديم.

وقالت العشيرة ان ما ورد غير صحيح ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء الى العين محمد خريبات.

وأوضحت انه حدث هو خلاف بين عمال إحدى الشركات وإدارة المستشفى، وجاء حضور العين بهدف المساهمة في حل الخلاف واحتوائه، وليس للاعتداء على مدير المستشفى.

وتاليا نص البيان :

توضيحًا لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء الاعتداء من قبل سعادة العين محمد خريبات الأزايدة على مدير مستشفى النديم، نؤكد أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح، بحسب ما وردنا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء إلى سعادة العين، من خلال الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية.

إن ما عُرف عن سعادة العين محمد خريبات الأزايدة بين أبناء محافظة مادبا وأهلها هو السعي إلى الإصلاح، وفضّ النزاعات، وإصلاح ذات البين، والتسامح، وليس الاعتداء أو الإساءة إلى الآخرين.

كما نؤكد أن ما يُشاع عن أن الخلاف كان على خلفية انتماء مدير المستشفى إلى قبيلة بني حميدة هو كلام عارٍ عن الصحة. وتربطنا بقبيلة بني حميدة الشقيقة علاقات نسب ودم وصلة رحم وأخوّة، وهي علاقات نعتز بها ونحافظ عليها. ويشهد على ذلك الأطباء من أبناء قبيلة بني حميدة الذين خدموا في مستشفى النديم، إداريًا وفنيًا، دون أن يتعرضوا لأي اعتداء أو إساءة، بل تربطنا بهم علاقات طيبة وأخوّة صادقة. ونأمل ممن عاصروا هذه الوقائع أن يشهدوا بالحق والإنصاف.

أما حقيقة الخلاف، وفقًا لما نوضحه في هذا البيان، فهو خلاف بين عمال إحدى الشركات وإدارة المستشفى، وقد جاء حضور سعادة العين بهدف المساهمة في حل الخلاف واحتوائه، وليس للاعتداء على مدير المستشفى كما يتم تداوله.

وعليه، نهيب بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تداول الأخبار غير المؤكدة، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الإساءة إلى الأشخاص والعشائر، مؤكدين اعتزازنا بعلاقات الأخوّة والمحبة التي تجمع أبناء محافظة مادبا جميعًا.

صادر عن ديوان عشائر الأزايدة