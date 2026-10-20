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بريطانيا تعلن نشر طائرات قتالية في (مهام دفاعية) دعماً للسعودية

  • 20 أكتوبر 2026
  • 16:26
بريطانيا تعلن نشر طائرات قتالية في مهام دفاعية دعماً للسعودية
طائرة من طراز تايفون تستعد للهبوط في قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، أنّ لندن ستنشر طائرات مقاتلة في مهام "دفاعية" لمساعدة السعودية على حماية نفسها في مواجهة تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ هذه المهام تهدف إلى "المساهمة في حماية المدنيين السعوديين والبنى التحتية الوطنية الحيوية من الهجمات الجوية، عبر حشد طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي"، مضيفة أنّ هذه الطائرات "لن تنفذ أي ضربات هجومية ضد الحوثيين".

ووفقاً للبيان "ستوفر المملكة المتحدة طائرة نقل استراتيجي إيه 400إم تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لدعم عمليات نقل العتاد الدفاعي داخل السعودية، إلى جانب إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين لمساندة الضباط السعوديين".

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