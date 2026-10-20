الغذاء والدواء: 155 جولة على معاصر زيتون.. ومخالفة واحدة!

خبرني - أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المسوحات الميدانية التي تنفذها كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبجهود مشتركة مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية المختصة مستمرة على مدار موسم زيت الزيتون وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة، للتحقق من جودة الزيت وضمان سلامته، موضحة أن المسوحات غطت 155 معصرة زيتون في المملكة قبل بدء التشغيل، إلى جانب الجولات التي يجري تنفيذها حاليا خلال مرحلة الإنتاج والتي وصل عددها حتى اللحظة إلى 68 جولة.

وأضافت المؤسسة أن الجولات نتج عنها رصد مخالفة واحدة فقط في إحدى المزارع شمال محافظة إربد، حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني، وأشارت المؤسسة إلى أنها ضمن الحملة السنوية المجانية "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك" توفر خدمة الفحص الأولي والسريع لعينة زيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف فروعها المنشرة في مختلف محافظات المملكة، داعية المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)، أو عبر الخط الساخن (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.