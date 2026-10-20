عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان

خبرني - في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرات الصحية والإنسانية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، شاركت شركة زين الأردن ومن خلال عيادتها المتنقّلة المجانية في حملة (الوداد 7) التي أطلقتها شركة النبلاء للتنمية المستدامة في محافظة معان، بالتنسيق مع دائرة المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بهدف تقديم خدمات صحية وإنسانية مجانية لأهالي منطقتي الشيدية والمدورة والمستفيدين من مساكن المكرمة الملكية وأبناء المجتمعات المحلية.

وتأتي مشاركة زين في الحملة امتداداً لجهودها الرامية إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، لا سيّما في المناطق النائية والأقل حظاً، وانطلاقاً من حِرصها على الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتوعية الصحية مجاناً، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السارية والمُعدية، كما تندرج هذه المشاركة في إطار التزام الشركة بدعم المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، وتسهيل إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاه)، التي تُطبقها الشركة من خلال برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.

وقدمت عيادة زين المجانية المتنقلة خدماتها للمستفيدين من الحملة، لتواصل دورها المجتمعي الذي بدأته منذ انطلاق العيادة في العام 2002، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية مجاناً، والتي تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها منذ إطلاقها حتى اليوم الـ 260 ألف شخص، حيث تشمل خدمات عيادة زين المجانية المتنقّلة الفحوصات الطبية، ومتابعة صحة الطفل السليم، وصحة الفم والأسنان، والكشف عن الأمراض السارية والمعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة، إلى جانب التوعية الصحية بسبل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، فيما تُحوّل الحالات التي تستدعي متابعة أو علاجاً متخصصاً إلى الجهات الصحية المختصة، لاستكمال الرعاية اللازمة وفقاً للحالة الصحية لكل مستفيد.

وإلى جانب الخدمات الطبية، تضمنت حملة (الوداد 7) زيارات ميدانية ومنزلية لعدد من الأسر في المناطق المستهدفة، بهدف الاطلاع على احتياجاتها عن قرب وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، التي شملت توزيع مواد غذائية مقدّمة من الشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية، إلى جانب المستلزمات الطبية، بما يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مختلف الخدمات الطبية والإنسانية التي قدّمتها الحملة نحو 12 ألف مستفيد، فيما شكّل الأطفال 60% من إجمالي المستفيدين في اليوم الأول، وشملت الخدمات الطبية والعلاجية والتخصصية محطتي الشيدية والمدورة، إلى جانب مناطق الثغرة والجفر والمحمدية، فضلاً عن الزيارات المنزلية التي أسهمت في توسيع نطاق وصول الخدمات إلى المواطنين في أماكن سكنهم.

وتجسّد حملة (الوداد 7) نموذجاً للتكامل بين جهود القطاعين العام والخاص والجهات الصحية والإنسانية والمجتمعية، إذ نُفّذت بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والبرنامج الأردني لسرطان الثدي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وبمشاركة أطباء اختصاص وصيادلة وممرضين ومتطوعين، إذ أسهم هذا التعاون في توحيد الجهود والخبرات والإمكانات لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المناطق المستهدفة.