الجنوب السوري.. توغل إسرائيلي بآليات ودبابات في ريف القنيطرة

خبرني - توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بسبع آليات عسكرية ودبابتين في ريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية تمركزت أمام مبنى محافظة القنيطرة القديم في مدينة السلام. وتوغلت بدبابتين في منطقة تل الهوى غرب بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

ونفذت القوات الإسرائيلية توغلا آخر أمس في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت أحد المنازل، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية السورية قبل أيام تصاعد التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة وريف محافظة درعا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذه التوغلات تمثل انتهاكا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن استمرار الانتهاكات يقوض فرص تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة عموما وفي سوريا خصوصا، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتعافي.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.