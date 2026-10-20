بيان لعشيرة بني حميدة بعد اعتداء وتهديد مدير مستشفى النديم من قبل عين

خبرني - أصدرت إدارة تجمع قبيلة بني حميدة، الثلاثاء ، بيانا استنكرت فيه تعرض أحد أبناء قبيلة بني حميدة مدير مستشفى النديم، الدكتور ليث الهواوشة للاعتداء.

وقالت العشيرة في بيانها انها تقف الى جانب الدكتور ليث الهواوشة ، ومستعدين لمساندته في كل ما يراه مناسبا للرد على الاعتداء الذي تعرض له.

وتعرض الهواوشة، مساء الاثنين للاعتداء وللتهديد من قبل أحد أعضاء مجلس الأعيان ومجموعة من الأشخاص، بحسب المعلومات المتداولة.

وتاليا بيان تجمع قبيلة بني حميدة :

بسم الله الرحمن الرحيم

على إثر الاعتداء الذي تعرض له مدير مستشفى النديم، الدكتور ليث الهواوشة، أحد أبناء قبيلة بني حميدة، نؤكد رفضنا التام لهذا الاعتداء، ونعبر عن استنكارنا لما جرى، مؤكدين أن كرامة أبناء القبيلة وحقوقهم خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب الدكتور ليث الهواوشة ومساندتنا له، ونؤكد أن أبناء قبيلة بني حميدة يقفون معه في هذا الموقف، ولن يرضوا بما تعرض له.

ونؤكد للدكتور ليث أننا معه وبجانبه، وأننا جاهزون لمساندته في كل ما يراه مناسبا للرد على الاعتداء الذي تعرض له، وأنه لن يكون وحده في هذا الموقف، فموقفنا إلى جانبه ثابت، ومساندتنا له نابعة من واجبنا تجاه ابن من أبناء قبيلتنا.

إن أبناء قبيلة بني حميدة في الأردن، بما عرفوا به من نخوة ووفاء وتكاتف، يقفون صفا واحدا إلى جانب ابنهم الدكتور ليث، تقديرا لمكانته ورفضا لما تعرض له.

الدكتور ليث الهواوشة ابن بني حميدة، وكرامته من كرامتنا، وموقفنا إلى جانبه ثابت وواضح، ولن نقبل بالانتقاص من حقه أو كرامته.

إدارة تجمع قبيلة بني حميدة في الأردن

المهندس محمد العمران الحواتمة