فضل شاكر يصل الرياض استعدادًا للعودة إلى المسرح - فيديو

خبرني - وصل الفنان اللبناني فضل شاكر، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإحياء حفلي العودة التاريخية من بوابة موسم الرياض، بعد غياب دام نحو 14 عامًا عن اعتلاء المسارح الغنائية.

ووثق مقطع فيديو نشره المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر "إنستغرام"، لحظات وصول واستقبال الفنان فضل شاكر في العاصمة الرياض، في عودة تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُمثل الحدث الفني الأبرز في عام 2026 الجاري.

وأرفق تركي آل الشيخ منشوره بجملة واحدة، قال فيها: "الفنان الكبير فضل شاكر وصل إلى الرياض"، وظهر شاكر برفقة نجله محمد، في أجواء عفوية وودية لافتة جمعتهما بالقائمين على الحدث الفني البارز في السعودية.

ومن المُقرر أن يُحيي الفنان اللبناني حفلين غنائيين بعنوان "عودة الغائب"، يومي 22 و 23 أكتوبر، على مسرح أبو بكر سالم، في الرياض، حيث يتوقع أن يتضمن الحفلان مفاجآت فنية كُبرى، تليق بعودة شاكر إلى اعتلاء المسارح الغنائية مُجددًا من بوابة موسم الرياض.

وبعد المطالبات الجماهيرية بإقامة أسبوع فني كامل لفضل شاكر في موسم الرياض، بسبب حجم الإقبال الجماهيري الكبير، ونفاد التذاكر سريعًا، تقرر إقامة ليلة فنية أخرى، يوم 30 أكتوبر، على مسرح الخبر أرينا، بمحافظة الخبر، بحسب ما أعلنه تركي آل الشيخ.

وتكتسب الليلة الثالثة التي تجمع فضل شاكر وابنه في حفل غنائي واحد، ضمن محطته الغنائية الأولى في السعودية، أهمية خاصة لدى الأب والابن وجمهورهما، على حد سواء، خاصة أنه الحفل الغنائي الأول الذي يجمعهما معًا، ويُعيد لقائهما على المسرح، بعد ظهور الابن أول مرة في آخر حفلات والده في مهرجان موازين 2012.

فضلًا عما يمثله الابن من امتداد لمشروع والده الفني، إلى جانب تقديمه دعمًا متواصلًا لوالده، وتبني حملات الدفاع عنه على مدار سنوات طويلة أمام الرأي العام العربي، ما يعكس مدى التقارب الفني والإنساني بينهما.

في المقابل، تتسع خريطة الحفلات المرتقبة للفنان اللبناني فضل شاكر، حيث تحل العاصمة القطرية الدوحة كثانِ الواجهات المؤكدة له حتى الآن، ضمن جولة غنائية عربية، تُعيد اسم الفنان فضل شاكر إلى المسارح بعد غياب سنوات طويلة، إذ إنه من المقرر إقامة حفل غنائي له يوم 12 نوفمبر المقبل، على مسرح "كتارا" في الدوحة.

وتأتي الأردن كواجهة ثالثة مؤكدة لفضل شاكر إلى الحفلات الغنائية، حيث من المقرر إقامة حفل غنائي له بمنطقة البحر الميت يوم 14 نوفمبر، في حفل غنائي هو الخامس له، بعد 3 حفلات مقررة في السعودية، وحفله المرتقب في قطر.

وأعلن فضل شاكر عبر "إنستغرام"، إقامة حفل غنائي برفقة نجله محمد، على مسرح "هوفر أب بارك" بمنطقة البحر الميت يوم 14 نوفمبر، في ليلة غنائية وصفها بـ"الاستثنائية".

وتتزايد التوقعات حول وجهات المحتملة في دول العالم العربي، في جولة غنائية، قد تمتد إلى مصر، وتونس، والمغرب، ولبنان، وسوريا ودول عربية أخرى، لم يؤكد حتى الآن إقامة حفلات له هناك.

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