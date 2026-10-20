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أعمال تعبيد ليلية وتحويلات مرورية في شارع الشريف الحسين

  • 20 أكتوبر 2026
  • 15:05
أعمال تعبيد ليلية وتحويلات مرورية في شارع الشريف الحسين

خبرني  - تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في شارع  الشريف الحسين بن علي، ضمن منطقة زهران،  مساء اليوم  ،  وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

واوضحت الامانة ان اعمال التعبيد ستكون من الدوار الثالث ولغاية دوار الشميساني، و ذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية.

و أكدت على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية و الشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 
 

أعمال تعبيد ليلية وتحويلات مرورية في شارع الشريف الحسين

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