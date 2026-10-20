جنوب السودان: مقتل 73 شخصاً في هجوم بمسيّرات على سوق في أبيي

خبرني - قال يوحنا أكول نجور، وزير الإعلام المكلّف في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، إن 73 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 19 آخرون في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سوقاً في المنطقة، الاثنين. واتَهم الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم، دون تقديم أدلة تدعم ذلك.

وقال أكول نجور لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن القوات المسلحة السودانية استخدمت عدداً من الطائرات المسيّرة في الهجوم الذي استهدف سوق النعام، المعروف أيضاً باسم سوق أمييت، شمال مدينة أبيي.

وأفادت إدارة منطقة أبيي، في بيان، بأن القصف دمّر البنية التحتية للسوق بالكامل، ما أدى إلى فقدان السكان مصادر رزق أساسية وفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً في المنطقة.

وأضاف البيان أن الهجوم دفع الناجين إلى الفرار نحو مدينة أبيي، ما زاد الضغط على موارد الطوارئ المحلية.

من جانبها، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان استدعاء السفير السوداني لدى جوبا لإبلاغه احتجاج الحكومة وقلقها البالغ إزاء الهجوم وتداعياته على أمن المدنيين واستقرار منطقة أبيي.

ولم يصدر تعليق من الحكومة السودانية على الاتهامات الموجّهة إلى جيشها.

ويُعد سوق النعام مركزاً تجارياً مهماً تمرّ عبره البضائع والوقود إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023، وتسيطر على أجزاء واسعة من غرب البلاد، بينها ولاية غرب كردفان المتاخمة لمنطقة أبيي.

أطباء بلا حدود تعالج عشرات المصابين

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها استقبلت أكثر من 20 مصاباً جرّاء الهجوم في مستشفى أميث بيك القريب من موقع القصف.

وقال كريستيان لينداور، مدير الأنشطة الطبية للمنظمة في المستشفى: "استقبلنا حتى الآن أكثر من 20 مصاباً، بينهم حالات حرجة، بالإضافة إلى مصابين بحروق".

وأوضح أن الفرق الطبية تقدّم للمصابين خدمات جراحية وعلاجاً للجروح، إلى جانب الرعاية الطبية الطارئة.

منطقة متنازع عليها منذ استقلال جنوب السودان

تقع أبيي على الحدود بين السودان وجنوب السودان، وهي منطقة غنية بالنفط يطالب البَلَدان بالسيادة عليها. ولا يزال وضْعها النهائي دون تسوية منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، وتخضع لترتيبات إدارية وأمنية مؤقتة اتفق عليها الجانبان.

وتشهد المنطقة موجات متكررة من العنف، غالباً ما تتخللها اشتباكات بين مجموعات عرقية أو فصائل مسلحة متنافسة.

وتنتشر في أبيي قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونيسفا)، التي أُنشئت عام 2011 للمساعدة في حفظ الأمن وحماية المدنيين.

ويأتي الهجوم الأخير في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، وامتدت تداعياتها إلى مناطق واسعة من البلاد، مع انخراط جماعات مسلحة محلية وأطراف خارجية في الصراع.

وقد خلّفت الحرب دماراً واسعاً ونزوحاً جماعياً، وتسببت في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".