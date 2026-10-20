التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

خبرني - أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، الثلاثاء، اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه العاصمة الرياض، بعد أن أصدرت السلطات تحذيراً من تهديد محتمل، فيما سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارين في المدينة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إكس، إن قوات التحالف اعترضت ودمّرت "صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وكان التحالف قد حذّر، الاثنين، الحوثيين من استخدام ما وصفه بـ"الوسائط البحرية التقليدية"، مثل قوارب الصيد، في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية إلى اليمن.

وقال التحالف في بيان إن هذه العمليات "تشكل تهديداً لأمن اليمن وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، وتعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر".

ودعا مالكي القوارب والسفن الصغيرة إلى عدم التعاون مع الحوثيين في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر البحر إلى السواحل اليمنية، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

ونشر التحالف مقطع فيديو قال إنه يُظهر عمليات تتبّع واستهداف أسلحة مهرّبة وقوارب متورطة في نقلها إلى السواحل اليمنية لصالح الحوثيين، عبر شبكات للجريمة المنظمة.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، وسط تصاعد المواجهات داخل اليمن وامتدادها إلى الأراضي السعودية.

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الاثنين، توسيع عملياتها العسكرية ضد الحوثيين، وقالت إنها نفّذت 1164 عملية استهداف خلال 24 ساعة، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "فجر اليمن"، باستخدام الطائرات الحربية والمسيّرة والمدفعية وراجمات الصواريخ.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الاثنين، أن الجماعة شنّت سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية في السعودية خلال الساعات الـ48 السابقة.

وقال سريع إن الهجمات استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع، وحقل الشيبة النفطي، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار أبها الدولي. ولم تؤكد السلطات السعودية هذه الهجمات، كما لم يتسنَّ التحقق من جميع مزاعم الحوثيين بصورة مستقلة.

وتلقى سكان العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، تنبيهات عبر هواتفهم تحذّر من تهديد جوي، في ظل استمرار الهجمات التي يشنّها الحوثيون على المملكة.

وفي اليمن، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف معسكر العلم، المخصص لتدريب مجندين جدد في قوات الأمن بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، الاثنين.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في منشور على منصة إكس، إن الهجوم استهدف ما وصفه بـ"تحشيدات سعودية" في المعسكر، الذي قال إنه يُدار من قبل ضباط سعوديين في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وكانت السلطات المحلية في شبوة قد أعلنت، في حصيلة أولية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) من عدن، مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين، جراء هجوم بصواريخ بالستية استهدف مجندين جدداً أثناء تلقيهم تدريبات أمنية.

لكن حصيلة أحدث نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين يمنيين، الثلاثاء، أفادت بارتفاع عدد القتلى إلى 60 شخصاً، معظمهم من المجندين الجدد، مع استمرار فقدان ما لا يقل عن 12 شخصاً.

وطالبت السلطات المحلية في شبوة الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية بتعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظة، وتوفير مزيد من أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قوله إن الهجوم استهدف مجندين جدداً من مختلف محافظات البلاد أثناء اصطفافهم في المعسكر، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو تحققت وكالة رويترز من صحتها في محافظة شبوة مصابين وجثثاً ملطخة بالدماء متناثرة على الأرض.

وتقع شبوة في جنوب وسط اليمن، وتطل على خليج عدن، وتُعد من المحافظات الغنية بموارد النفط والغاز، وتضم منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وفي ظل التصعيد العسكري، أعلنت السعودية تأجيل الدورة العاشرة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، إلى عام 2027، بعدما كان مقرراً عقده في الرياض بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن قرار التأجيل يهدف إلى ضمان تنظيم المؤتمر بالمستوى المتوقع من حيث حجم المشاركة وجودة التنظيم والتأثير العالمي، مشيرة إلى أن المواعيد الجديدة ستُعلن قريباً.

ويعدّ المؤتمر، الذي يُعقد منذ عام 2017، أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها المملكة، ويجمع مستثمرين ورؤساء شركات ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.



تحركات دبلوماسية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي الاثنين، التطورات الإقليمية، بما فيها الهجمات الحوثية المتواصلة على مناطق مدنية في السعودية، وأعرب الجانبان عن إدانتهما لهذه الهجمات.

وأكد الوزيران أهمية تكثيف التنسيق والتشاور لدعم العمل الخليجي المشترك، وخفض التصعيد، ومنع اتساع نطاق التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي ظل هذه التطورات، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، التي استهلها الاثنين بزيارة الكويت والإمارات، حيث التقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر أن يزور ماكرون البحرين، الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى قطر، المحطة الرابعة والأخيرة في جولته.

وأعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، أن ماكرون حصل خلال جولته على تعهدات بتوريد كميات إضافية من وقود الديزل إلى فرنسا، في مسعى لتخفيف الضغوط على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح الإليزيه أن الإمارات تعهدت بتوريد نحو 100 ألف طن من الديزل شهرياً، على أن يحصل ماكرون على تعهد مماثل من البحرين خلال زيارته لها بعد ظهر الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الكميات الإضافية المرتقبة من البلدين إلى 200 ألف طن شهرياً.

وتضاف هذه الكميات إلى إمدادات سبق أن حصلت فرنسا على تعهدات بتوفيرها من السعودية، تبلغ 95 ألف طن شهرياً خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وبذلك، يصل إجمالي الإمدادات التي حصلت فرنسا على تعهدات بتأمينها من الدول الخليجية الثلاث إلى 295 ألف طن من الديزل شهرياً، أي ما يزيد قليلاً على 10 في المئة من استهلاك البلاد، وفقاً للرئاسة الفرنسية، التي تأمل أن تسهم هذه الإمدادات في تخفيف الضغوط على الأسواق وأسعار الوقود في محطات التعبئة.