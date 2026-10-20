رائد الأعمال الأردني محمد أبو شيخ يقود CNTXT AI لتجاوز 300 مليون دولار من الإيرادات التعاقدية والتوسع في وادي السيليكون

خبرني - أسهم الطلب العالمي على منتجات البيانات التي تقدمها CNTXT AI، ونماذج اللغة العربية، وتدريب الروبوتات، بقيادة شركات التكنولوجيا الأمريكية، في نمو الإيرادات وافتتاح أول مكتب للشركة في الولايات المتحدة.

المؤسس الأردني محمد أبو شيخ (25 عاماً) بنى منظومة متقدمة للبيانات تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي لدى عدد من الشركات العالمية الرائدة.

سانيفيل، كاليفورنيا، وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 20 أكتوبر 2026 – أعلنت CNTXT AI، الشركة الإماراتية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي والتي أسسها رائد الأعمال الأردني محمد أبو شيخ ، اليوم عن تجاوز معدل إيراداتها السنوية 300 مليون دولار أمريكي ، يأتي معظمها من كبرى الشركات الأمريكية المشغّلة للبنية التحتية السحابية فائقة النطاق (Hyperscalers)، ومطوّري الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة، إلى جانب توسيع عملياتها إلى الولايات المتحدة بافتتاح أول مكتب لها في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على الحضور المتنامي لريادة الأعمال الأردنية في المشهد التكنولوجي العالمي، إذ يقود رائد الأعمال الأردني محمد أبو شيخ، البالغ من العمر 25 عامًا، مسيرة توسّع شركة CNTXT AI من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وادي السيليكون، في تجربة تعكس قدرة المشاريع التكنولوجية التي يؤسسها رواد أعمال أردنيون على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها. وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في سياق منظومة ريادة الأعمال الأردنية ومجتمع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المعنية بالابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، بالنظر إلى تخصص الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتقدمة للبيانات وتطوير الحلول التقنية باللغة العربية.

كما ويبرز هذا الإنجاز، الحضور الدولي لرائد أعمال أردني يعمل في مجالات بيانات الذكاء الاصطناعي والنماذج العربية وتدريب الروبوتات. وقد تناولت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) توسع الشركة إلى وادي السيليكون، في سياق الاهتمام بالعلاقات التقنية بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

منذ تأسيسها في عام 2024، أمضت CNTXT AI عامين في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للعربية أولاً، وبناء عملياتها في مجال البيانات، ودعم عمليات النشر على المستوى الإقليمي. وفي يونيو 2026، جمعت الشركة 60 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة A، واستحوذت على Actualize، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي تعمل على تطوير وكلاء صوتيين باللغة العربية مدركين لاختلاف اللهجات، كما أطلقت ثلاثة عروض تجارية.

وتدعم CNTXT AI حاليًا أكثر من 250 عميلاً من الجهات الحكومية والمؤسسات ضمن ثلاثة مجالات رئيسية:

● منتجات البيانات (Data Products): توفر CNTXT AI البيانات التي تعتمد عليها الشركات المشغّلة للبنية التحتية السحابية فائقة النطاق (Hyperscalers)، ومطوّرو النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي (Foundation Models)، وفرق الذكاء الاصطناعي المؤسسي، في تدريب نماذجها وتقييم أدائها. وتشمل خدمات الشركة توفير مصادر البيانات، ووسم البيانات متعددة الوسائط (Multimodal Annotation)، والتعلّم المعزّز من التغذية الراجعة البشرية المتخصصة (Expert RLHF)، وتقييم النماذج (Model Evaluation)، واختبارات الفريق الأحمر (Red Teaming). وتتخصص الشركة في توفير البيانات التي يصعب الحصول عليها، بما يشمل البيانات العلمية والتقنية والصناعية والبيانات المستمدة من العالم المادي، حيث تشكّل الدقة وفهم السياق عاملين حاسمين في تحديد مدى كفاءة النماذج وقدرتها على أداء وظائفها. وتُنفَّذ جميع هذه العمليات عبر المنصة الخاصة بشركة CNTXT AI، بالاعتماد على مسارات عمل مؤتمتة، وضوابط صارمة لضمان الجودة، وعمليات وسم أولي للبيانات بمساعدة النماذج، بما يسرّع وتيرة العمل دون المساس بالدقة، مع إشراك خبراء متخصصين في المجالات المعنية في جميع القرارات التي تتطلب تقييماً بشرياً. وتساعد بيانات الشركة المتخصصة في اللغة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كبرى الشركات العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي على تطوير نماذج قادرة على العمل بكفاءة في اللغات التي تحظى بتمثيل محدود، وفي مختلف البيئات الواقعية.

● نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Models): يُعد «مُنصِت» (Munsit) أشهرها، وهو أدق نماذج الذكاء الاصطناعي الصوتي باللغة العربية، ويحتل المرتبة الأولى على لوحة صدارة نماذج الكلام العربية التابعة لمنصة Hugging Face. وقد تم تدريب نماذجه لتحويل الكلام إلى نص (Speech-to-Text) وتحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech) على أكثر من 110 آلاف ساعة من المحتوى الصوتي العربي الأصيل، تغطي أكثر من 25 لهجة. ويضم «مُنصِت» أكثر من 300 ألف مستخدم، ومن بين الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها وتستخدمه كل من Boston AI وSPSoft وClarity. وتستخدمه هذه الشركات لخدمة العملاء الناطقين باللغة العربية ضمن منتجات مطورة باللغة الإنجليزية، عبر مجالات خدمة العملاء والوكلاء الصوتيين وخدمات النسخ الصوتي.



● تدريب الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI Training): تمتلك CNTXT AI منشآت مخصصة لتدريب الروبوتات وشبكة قوية لجمع البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، حيث تجمع بيانات من العالم الواقعي عبر أكثر من 300 حالة استخدام. وتعمل الشركة بصورة مستمرة على توليد بيانات تدريب يومية من بيئات واقعية متنوعة، مع توثيق الموافقات وسلسلة حيازة البيانات (Chain-of-Custody) للوفاء بمعايير الخصوصية الصارمة. كما أودعت CNTXT AI طلباً للحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة لمنهجيتها الرامية إلى منع ظاهرة «انهيار التنوع» (Diversity Collapse)، وهي الحالة التي تنجح فيها الروبوتات في محاكاة عرض تدريبي واحد، لكنها تفشل عندما تتباين الظروف الفعلية في العالم الواقعي.

تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI) إلى كميات ضخمة من البيانات الواقعية المتنوعة والمخصصة لمهام محددة، وهي بيانات لا تستطيع عمليات المحاكاة وحدها إنتاجها. وتلتقط منصة CNTXT AI أنشطة العمل الحقيقية ضمن بيئات فعلية، وتتحقق منها من خلال عمليات تصنيف مدعومة بالنماذج ومراجعة بشرية، ثم تقدمها في صورة بيانات تدريب منظّمة يمكن لأنظمة الروبوتات والذكاء الاصطناعي استيعابها واستخدامها مباشرة.

وقال محمد أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI: «بنينا CNTXT AI حول أصعب جوانب الذكاء الاصطناعي، وهو توفير بيانات من العالم الواقعي بمستويات الجودة والحجم التي تحتاجها النماذج فعلياً، ولهذا يواصل عملاؤنا اختيارنا دون غيرهم. وما هو قادم أكبر من ذلك؛ فمن يستطيع التقاط العمل الحقيقي، بشكل قانوني وعلى نطاق واسع، هو من يحدد أي ذكاء اصطناعي يخرج من المختبر إلى العالم الحقيقي، وأيّه يبقى مجرد نموذج تجريبي. ونحن عازمون على أن نكون السبب في تحقيق ذلك».

يحظى نمو CNTXT AI بدعم من عمليات النشر والشراكات عبر عدد من المؤسسات الإقليمية الكبرى، من بينها معهد الابتكار التكنولوجي (Technology Innovation Institute – TII)، وNationwide Middle East Properties، وVenture One. وتشمل أعمال الشركة مجموعات بيانات لغوية متخصصة، وأطر عمل متعددة اللغات للتعليق على البيانات، ومنهجيات تقييم تدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وهندسات النماذج اللغوية المرتكزة على اللغة العربية.

التوسع في الولايات المتحدة يعزّز القدرات العالمية لـCNTXT AI

سيدعم المكتب الجديد لـCNTXT AI الجهات الحكومية الأمريكية، وشركات التكنولوجيا، ومطوري الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات الكبرى التي تحتاج إلى الوصول إلى بنية تحتية وخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، المتاحة من داخل الشرق الأوسط.

وأضاف محمد أبو شيخ: «يتطلب النجاح في ممارسة الأعمال في الشرق الأوسط فهماً عميقاً لثقافة الأعمال العربية، ومتطلبات الامتثال، وبيئات المؤسسات، واللهجات، وغيرها من المتطلبات التي تؤثر مباشرة في تبني الحلول. ويمنح توسعنا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو المؤسسات الأمريكية مساراً مباشراً للوصول إلى هذه القدرات، وإلى أسواق الشرق الأوسط التي تشكل فيها السيادة والمتطلبات التنظيمية واللغة ومتطلبات التشغيل المحلية ركائز أساسية لكل عملية نشر رئيسية للذكاء الاصطناعي».

تعمل الشركة حالياً على استقطاب الكفاءات لشغل مناصب تنفيذية ووظائف في تطوير الأعمال والتسويق. وللتواصل مع أحد ممثلي المبيعات، يرجى مراسلة [email protected]. وللاطلاع على فرص العمل، يرجى زيارة www.cntxt.tech/career.