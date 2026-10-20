مع اقتراب افتتاح أكبر مركز بيانات في عمّان .. أمنية تحصل على شهادة اعتماد المنشأة من المستوى الثالث (Tier III)

خبرني - حصلت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، على شهادة اعتماد المنشأة من المستوى الثالث (Tier III Facility Certification) من معهد Uptime Institute لمركز بياناتها الجديد في عمّان، مع اقتراب افتتاحه. ويُعد المركز الأكبر في عمّان، ويمثل إضافة مهمة لاستثمارات أمنية المتواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية في الأردن، وتوسيع قدراتها في تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات.

ويأتي هذا الاعتماد استكمالاً لمسار بدأ بحصول المشروع على شهادة اعتماد وثائق التصميم من المستوى الثالث، تلاه استكمال أعمال إنشاء المركز، وصولاً إلى اعتماد المنشأة المنفذة وفق متطلبات المستوى نفسه. ويؤكد هذا الاعتماد استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية المعتمدة لهذا المستوى، بما يدعم استمرارية الخدمات بتوافرية عالية تصل إلى 99.982%، ويتيح إجراء أعمال الصيانة المخطط لها لمكونات البنية التحتية ومسارات توزيعها دون الحاجة إلى إيقاف العمليات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أمجد فروقة، المدير التنفيذي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في أمنية: "يمثل الحصول على شهادة اعتماد المنشأة من المستوى الثالث تأكيداً على استيفاء مركز البيانات الجديد للمتطلبات الفنية لهذا المستوى، بعد اعتماد وثائق التصميم واستكمال تنفيذ المنشأة. وتكمن أهمية ذلك في توفير بنية تحتية تدعم الموثوقية واستمرارية العمليات، وتتيح إجراء أعمال الصيانة المخطط لها دون تعطيل الخدمات. ومع اقتراب افتتاح المركز، نواصل العمل على توفير بيئة تستند إلى معايير دولية وتدعم احتياجات المؤسسات التي تعتمد على أنظمتها وبياناتها في إدارة أعمالها".

ومع تزايد اعتماد المؤسسات على الخدمات الرقمية وتنامي احتياجاتها في مجالات الاتصال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدارة الأنظمة والبيانات، تواصل أمنية توسيع قدراتها لتقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال. ويأتي مركز البيانات الجديد ليعزز هذه القدرات، مكملاً خبرة الشركة في السوق الأردني وخدماتها في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستفيداً من الخبرات والإمكانات الأوسع لمجموعة .Beyon

من جانبه، قال عبد السلام عبيدات، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في أمنية: "تتغير احتياجات الشركات والمؤسسات مع توسع أعمالها واعتمادها المتزايد على التقنيات الرقمية، ولم تعد تقتصر على الاتصال وحده، بل أصبحت تشمل بنية تحتية موثوقة وحلولاً تساعدها على إدارة بياناتها وحماية أعمالها والتوسع بثقة. ويأتي استثمارنا في مركز البيانات الجديد استجابة لهذه الاحتياجات، ويعزز قدرتنا على تقديم حلول متكاملة تجمع بين الاتصال والبنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية، بما يتيح لنا دعم عملائنا كشريك تقني يواكب تطور أعمالهم. كما يجمع هذا الاستثمار بين معرفتنا باحتياجات السوق الأردني والإمكانات والخبرات التي توفرها مجموعة Beyon".

ومن المتوقع أن يوسّع المركز الجديد خيارات استضافة البيانات والأنظمة الرقمية أمام الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الأردن، مع تزايد الطلب على الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمؤسسات الراغبة في التعرف إلى خدمات المركز والحلول المتاحة التواصل مع فريق قطاع الأعمال في أمنية لمناقشة احتياجاتها.

ومع اقتراب موعد الافتتاح، تستعد أمنية لإضافة مركز بيانات جديد إلى بنيتها التحتية الرقمية، بما يوسع قدراتها على خدمة قطاع الأعمال ويدعم احتياجات المؤسسات في المرحلة المقبلة.