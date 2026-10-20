حوارية في شومان بعنوان (التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي)

خبرني – أكد خبراء أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة اليومية للإنسان، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة لتحقيق الفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور.

وأشاروا في حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس بعنوان " التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي"، وشارك فيها الدكتور منذر دحلة، والدكتورة جنان أبو ندى، وأدار الحوار مع الجمهور الدكتور يزن حجازي، بحضور جمهور كبير من المعنيين، إلى أن العالم يعيش في حالة من عدم اليقين بسبب التطور الهائل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، مؤكدين امتداد تأثير الثورة الراهنة إلى العمل الذهني والإبداعي، وفتح آفاقا اقتصادية ومعرفية واسعة، لكنه حمل أيضا تحديات قد تعمق الفوارق بين المجتمعات بسبب تباين قدراتها على مواكبة هذا التحول.

وبينوا أن التعليم هو نقطة البداية، إذ تتجاوز القضية إدخال الأدوات الذكية إلى الصفوف الدراسية نحو إعادة النظر في فلسفة التعليم وأهدافه. فحين تصبح المعلومات والتحليلات متاحة خلال ثوان، تتراجع جدوى المناهج القائمة على الحفظ والتلقين، لمصلحة تنمية التفكير النقدي، والقدرة على التحليل وطرح الأسئلة وحل المشكلات.

وأكدوا ضرورة أن تواكب المؤسسات التعليمية التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تأهيل المعلمين، وتعزيز النزاهة الأكاديمية.

وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والكلفة،، مشيرين إلى أن تركز البيانات والقدرات الحاسوبية والتقنيات لدى عدد محدود من الشركات والدول يثير مخاوف تتعلق باحتكار المعرفة، والملكية الفكرية، والتبعية التكنولوجية، منوهين إلى أن ريادة الأعمال تأتي كحلقة الوصل بين الأفكار والفرص الاقتصادية، فقد أصبح بإمكان رواد الأعمال تأسيس المشاريع وتطوير المنتجات ودراسة الأسواق والوصول إلى العملاء بكلفة أقل.

ولفتوا إلى بروز فرص واعدة في التكنولوجيا التعليمية والصحية والخدمات الرقمية والمحتوى العربي، لكن هذه الفرص تقابلها تحديات التمويل، وهيمنة المنصات العالمية، وتسارع التغيرات التقنية، وصعوبة بناء نماذج أعمال مستدامة.

ويشغل الدكتور منذر دحلة منصب أستاذ ويليام أ. كوليدج في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب (EECS) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو عضو في مختبر LIDS التابع للمعهد.

والدكتورة جنان أبو ندى تشغل منصب المديرة التنفيذية لبرنامج صندوق الابتكار (MIT Sandbox Innovation Fund Program) في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). وتتمتع بخبرة مهنية متنوعة تجمع بين البحث الأكاديمي وتولي مناصب قيادية تشغيلية واستراتيجية في الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.