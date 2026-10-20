جامعة عمان العربية وشركة انتروجيت (Entro Gate) توقعان مذكرة تعاون في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية لتمكين طلبتها من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدراتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل، أبرمت الجامعة أتفاقية تعاون مشترك في مجال دعم ريادة الأعمال والأبتكار مع شركة انتروجيت (Entro Gate)، حيث وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وعن الشركة السيدة سمر عبيدات الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية لتكون داعمة للريادة والابداع والابتكار، وبحضور كل من: الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الابداع والابتكار وريادة الاعمال، والسيد يوسف الخالد رئيس قسم التدريب والارشاد والتوجيه في مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الاعلام العلاقات العامة في الجامعة.

وتأتي هذه المذكرة بهدف توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والشركات وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، من خلال ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار، وتوفير فرص نوعية للطلبة لاكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم، كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وتسهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة، وتحفيزهم على المبادرة والابتكار، بما يعزز دور المؤسسات التعليمية في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال توقيع الاتفاقية أشار الدكتور الوديان أن هذه الخطوة تعكس توجه جامعة عمان العربية نحو تطوير منظومتها التعليمية بما يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد المعرفي، وأكثر قدرة على احتضان الأفكار الريادية والإبداعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لبناء بيئة محفزة للابتكار، ودعم الطاقات الشبابية وتحويلها إلى فرص ومشاريع ذات أثر مستدام.

من جانبها أكدت السيدة عبيدات على أهمية هذا التعاون في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة، مشيرةً إلى حرص الشركة على دعم الأفكار الإبداعية وتحفيز الشباب على تطويرها وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز المهارات العملية التي تمكّن الطلبة من استثمار قدراتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في إعداد جيل من الرياديين القادرين على مواكبة متغيرات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.