جامعة عمان العربية تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى طلبتها ومنتسبيها، نظّمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع دائرة التطوير الأكاديمي، محاضرة تعريفية بعنوان: "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي: المفهوم والتعريف وآليات المشاركة"، قدّمها الدكتور وجيه الغدران رئيس قسم البحوث والدراسات في مديرية السياسات، بمشاركة أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد من طلبة الجامعة.

وتناولت الجلسة التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني- ولي العهد، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع، وتحفيز الأفراد والمؤسسات والفرق على تقديم مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع، إلى جانب تقدير الجهود التطوعية المتميزة وإبراز أثرها الإيجابي، حيث سلّط الدكتور الغدران الضوء على أهمية الجائزة في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة وتحقق نتائج ملموسة، وتضمنت الجلسة شرحًا لآليات المشاركة والتسجيل في الجائزة، والخطوات الواجب اتباعها للبدء بتقديم المبادرات، ابتداءً من التعرف إلى متطلبات المشاركة والفئات المستهدفة، مرورًا بإجراءات التسجيل الإلكتروني وتعبئة طلب الترشح، وصولًا إلى استكمال الوثائق والأدلة التي توثق طبيعة العمل التطوعي ونتائجه، وتم التأكيد على أهمية التخطيط الجيد للمبادرات، وتحديد أهدافها والفئات المستفيدة منها، وتوثيق مراحل تنفيذها وقياس أثرها، بما يعزز فرص تقييمها وفق المعايير المعتمدة، وشملت المحاضرة توضيح أبرز الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها المبادرات التطوعية، وفي مقدمتها وضوح الفكرة وارتباطها باحتياجات المجتمع، وقابلية التنفيذ، والعمل بروح الفريق، والابتكار في تقديم الحلول، واستمرارية المبادرة، إلى جانب وجود نتائج قابلة للقياس وأدلة موثقة تعكس أثرها على الفئات المستهدفة، كما تم التعريف بمجالات العمل التطوعي التي تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية، إضافة إلى مجالات الريادة والابتكار.

وخلال المحاضرة رحب الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بالحضور والضيوف الكرام، مثمّنًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة والعاملين في الجامعة، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة، وأكد الدكتور بن طريف على أهمية توجيه طاقات الشباب نحو العمل الإيجابي والمبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع، وتعزز قيم المسؤولية والانتماء والتعاون، مشيرًا إلى دور الجامعة في توفير البيئة الداعمة للأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مبادرات عملية ذات أثر مستدام.

وتأتي هذه الجلسة انسجاماً مع رسالة جامعة عمان العربية في تعزيز دورها في خدمة المجتمع، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى طلبتها ومنتسبيها، من خلال دعم الأفكار والمبادرات الهادفة، وتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، كما تعكس اهتمام الجامعة بتمكين طلبتها من اكتساب الخبرات العملية والمهارات القيادية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في التنمية المستدامة وخدمة الوطن.