تربوية عمان العربية تشارك في ندوة ( تحديث التربية والتعليم والتعليم العالي )

خبرني - برعاية معالي وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ، وفي إطار حرص جامعة عمان العربية على مواكبة المستجدات التربوية والتعليمية وتعزيز حضورها في الحوارات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم في الأردن، شاركت كلية العلوم التربوية النفسية في الجامعة في ندوة حوارية بعنوان: "تحديث التربية والتعليم والتعليم العالي"، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، إلى جانب نخبة من المتخصصين وممثلي القطاعين العام والخاص.

ومثّل جامعة عمان العربية في الندوة الأستاذ الدكتور رامي الشقران عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، والدكتورة نجاح العطوي عضو هيئة التدريس في الكلية، حيث تناولت الندوة أبرز القضايا والمستجدات المتعلقة بواقع التعليم في الأردن، وسبل تطوير منظومتي التعليم العام والعالي بما ينسجم مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وقدم معالي الدكتور محافظة في بداية الندوة تصوراً عاماً عن واقع التعليم في الأردن، وأبرز المستجدات العالمية التي أثرت في النظام التعليمي الأردني، مسلطًا الضوء على أهم محاور التحديث التربوي، بما في ذلك تطوير الممارسات التعليمية، والارتقاء بجودة المناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس والتقويم، كما أكد على أهمية تحسين مخرجات التعليم بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز مهاراتهم العملية، وموائمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة التوسع في التعليم والتدريب المهني والرقمي على مختلف المستويات المدرسية والجامعية، بما يعزز جاهزية الطلبة للاندماج في سوق العمل، ويدعم تلبية احتياجاته المتغيرة، وفي ختام الندوة دار نقاش موسع حول الحقول الدراسية في المرحلة الثانوية، وأبرز القضايا المستجدة في النظام التربوي الأردني، حيث أجاب المشاركون عن استفسارات الحضور، وتبادلوا وجهات النظر بشأن سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الندوة تأكيدًا لاهتمامها بالمشاركة في الحوارات التربوية الوطنية، والإسهام في تبادل الخبرات والرؤى حول تطوير التعليم، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويعزز دور المؤسسات الأكاديمية في مواكبة التحولات التربوية ومتطلبات المستقبل.