كابيتال بنك يعلن الفائزين بجائزة أيلول بقيمة 50 ألف دينار لكل منهما

خبرني - أعلن كابيتال بنك فوز كل من سامر محمد عبد المعطي الورد وفائقة محمد عبد الرحمن الأسمر بجائزتي شهر أيلول ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2026، والبالغة قيمتها 50 ألف دينار أردني لكل منهما.

وتم تسليم الجوائز في أجواء احتفالية عكست اهتمام البنك بالاحتفاء بعملائه الفائزين وتعزيز ثقافة الادخار. حيث تندرج الجائزتان ضمن حملة "اللي بيربح بكابيتال ببيّن عليه"، التي تمنح أصحاب حسابات التوفير الحاليين والجدد المؤهلين فرصاً متجددة للفوز بجوائز نقدية تساعدهم على تحقيق تطلعاتهم وأولوياتهم الشخصية والعائلية.

وقال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: "يساعد الانتظام في الادخار على بناء احتياطي مالي يمنح الأفراد مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم والتخطيط لأهدافهم المستقبلية. ويحرص كابيتال بنك على تقديم حلول ادخارية تلبي تطلعات العملاء، إلى جانب حملات تمنحهم حافزاً إضافياً لمواصلة الادخار بجوائز نقدية تحدث فرقاً ملموساً في حياتهم، تقديراً لثقتهم المستمرة."

وتتواصل فرص الفوز ضمن الحملة، التي تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار لثلاثة رابحين، إضافة إلى الجائزتين الكبريين لشهر كانون الأول بقيمة 100 ألف دينار لكل رابح، والمقرر السحب عليهما في 3 كانون الثاني 2027.

ودعا كابيتال بنك العملاء إلى متابعة السحوبات المقبلة والاطلاع على تفاصيل الحملة عبر قنواته الرسمية، ومواصلة تغذية حساباتهم أو فتح حسابات جديدة من خلال الفروع والقنوات الرقمية.