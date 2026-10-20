الدكتورة الزبن من عمان العربية محكّماً دولياً في جوائز ومؤتمر QS Reimagine Education 2026

خبرني - في إطار تعزيز حضور جامعة عمان العربية الأكاديمي المتميز على المستوى الدولي، وحرصها على ترسيخ مكانتها في المحافل العالمية، شاركت الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة، وعضو الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات، ومستشارة فرع (IEEE ) في الجامعة، عضوًا في لجنة التحكيم الدولية لجوائز ومؤتمر QS Reimagine Education 2026، حيث شاركت في أعمال التحكيم عن بُعد ضمن إحدى الفعاليات الدولية المتخصصة في تطوير التعليم والابتكار التربوي.

وجاءت هذه المشاركة ضمن إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تطوير التعليم والابتكار التربوي، والتي نظمتها مؤسسة (QS Quacquarelli Symonds) العالمية باستضافة من الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط (AUM)، حيث تُعد جوائز إعادة تصور التعليم من المنصات الدولية الرائدة التي تحتفي بالمبادرات التعليمية المبتكرة وأفضل الممارسات في مؤسسات التعليم العالي، ومنصة دولية رائدة لتكريم المبتكرين في تكنولوجيا التعليم الذين يسهمون في إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل، حيث تعكس مشاركة الدكتورة الزبن في أعمال التحكيم الدولية المكانة العلمية والخبرات الأكاديمية التي تتمتع بها، كما تؤكد حضور جامعة عمان العربية المتنامي في الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة، وإسهام كوادرها الأكاديمية في دعم مسيرة الابتكار والتميز في قطاع التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعربت جامعة عمان العربية عن اعتزازها بهذه المشاركة التي تمثل إضافة نوعية لسجل إنجازاتها الأكاديمية، وتعكس حرصها على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع كوادرها الأكاديمية على المشاركة الفاعلة في المحافل والمبادرات الدولية المؤثرة في مستقبل التعليم".