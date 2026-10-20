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الاردن .. تغريم شركة ألبان بسبب لبنة وشنينة غير مطابقة

  • 20 أكتوبر 2026
  • 13:09
الاردن تغريم شركة ألبان بسبب لبنة وشنينة غير مطابقة

أيدت محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الاستئنافية حكماً بتغريم شركة ألبان 3 آلاف دينار، بعد إدانتها بتداول مواد غذائية في ظروف تجعلها غير مأمونة للاستهلاك البشري.

وبحسب تفاصيل القضية، ضبطت الجهات المختصة عينات من اللبنة الطرية والشنينة داخل مصنع الشركة، وأظهرت الفحوصات المخبرية أن اللبنة ذات طعم مالح جداً وغير مستساغ، وتحتوي على مادة حافظة غير مسموح باستخدامها في المنتج، فيما تبين أن الشنينة غير مطابقة للقواعد الفنية بسبب طعمها المالح جداً.

وجرى إتلاف المواد المضبوطة وإحالة القضية إلى القضاء، فيما دفعت الشركة بأن المنتجات كانت داخل المصنع ومخصصة للتصدير خارج المملكة، ولم تُطرح في الأسواق.

إلا أن المحكمة رفضت استئناف الشركة، مؤكدة أن وجود المنتجات داخل المصنع وعدم وصولها إلى الأسواق لا ينفي قيام المخالفة، وأن تصنيع الغذاء غير المأمون للاستهلاك البشري يدخل ضمن مفهوم التداول وفقاً للقانون.

وقررت المحكمة تأييد الغرامة البالغة 3 آلاف دينار والرسوم.

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