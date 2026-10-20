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الدُرّ المنثور .. لا علاقة لها بالمنشور

  • 20 أكتوبر 2026
  • 12:53
الدُرّ المنثور لا علاقة لها بالمنشور
الكاتب: عوض ضيف الله الملاحمة

أعرف جيداً انني أخوض غمار مغامرة لا يقدر على خوضها الا قلة قليلة . وأعرف جيداً ان الغالبية العظمى سيلتزمون الصمت او بتعبير أدق سوف ينخرسون خوفاً . 

كما أعرف نفسي جيداً ، وواثق من أنني لست متهوراً ، ولا إنفعالياً ، ولا أُحب الخوض في مهاترات لا طائل منها . وان إسلوبي في الكتابة ضمن موروثنا الشعبي الرائع الذي يقول (( قيس قبل ما تغيص )) . واعرف جيداً انني من أصلي الجيني ، الى مكتسباتي الحياتية دراسية او خبراتية صبغت شخصيتي بالجرأة البعيدة عن التهور ، لكنني لم أتردد يوماً بسبب جُبن او حسابات موقف . 

بداية أود ان أؤكد للقراء الكرام بأنني مسلم الديانة ، سليل عائلة تساند الحق والعدل . عائلة بعيدة عن الحرام بكافة أشكاله وانواعه . وإنني وأسرتي الصغيرة نلتزم بديننا الإسلامي الحنيف التزاماً تاماً ، حيث نصلي ، ونصلي الفجر حاضراً ، ونصوم ، ونؤدي كافة واجباتنا الدينية ، التزاماً حقيقياً ، لكن بعيداً عن التزمت ، والتعصب ، والتشدد بكافة أشكالة . الذي غالبية أشكاله أضرّت في الإسلام العظيم وشوهته . وللتدليل أُشير هنا الى ما قالته المستشارة الألمانية / أنجيلا ميركل ، حيث قالت بما معناه : [[ ما يحدث بين المسلمين الآن ان المقتول يصرخ : الله أكبر ، والقاتل يصرخ : الله أكبر ، ولم نعد نفهم شيئاً ]] . صدقت هذا السيدة الأسطورة . 

ما سُمي بمبادرة (( ساكب )) ، ليست مبادرة مدرسية بالمطلق . مبادرة ساكب هي نفث لِسُمٍّ في مجتمع آمن مستقر . خُطط لها بخبث حزبي ، يود ان يعكر صفو مجتمع هاديء آمن ، مُسالمٍ ، منسجم ، راضٍ . 

مبادرة ساكب تختلف تماماً ، بل ليس لها علاقة في المبادرات المدرسية المعروفة في مجتمعنا . لأن مفهوم المبادرة في قانون وزارة التربية ينص على مايلي : [[ هي مجموعة من الأنشطة او البرامج او المشاريع المبتكرة التي تصمم وتنفذ داخل المؤسسات التعليمية ( او بدعم منها ) ، لمعالجة تحدٍ تربوي او تعليمي معين ، او لتحسين جانب محدد من البيئة المدرسية او لتعزيز الإنتماء وتطوير مهارات الطلبة ]] . 

وعليه فان ما أُطلِق عليه مبادرة ساكب ليس مبادرة بالمطلق . لانها ليست نشاطاً ولا برنامجاً ، ولا مشروعاً مبتكراً ، ولا تعالج تحدياً تربوياً ، ولا تعليمياً ، ، ولا تحسن جانباً محدداً من البيئة المدرسية ، ولا تعزز الإنتماء ، ولا تطور مهارات الطلبة بالمطلق . 

يضاف الى ذلك اننا لو اعتبرنا مبادرة ساكب مبادرة فعلية — رغم كل ما ذُكر اعلاه — فان تطبيق تلك المبادرة لا يمكن ان يتم في مدرسة ساكب فقط . وعندها تلجأ كل مدرسة من المدارس الحكومية لإعتماد زي خاص بها . وعليه يتم (( تجاوز )) قانون يضبط ويحدد مواصفات الزي المدرسي في المدارس الحكومية . واي تغيير على مواصفات الزي الصادر بقانون يشترط تغيير القانون . 

واليكم القانون الخاص بالزي الرسمي الموحد الخاص : [[ تعتمد وزارة التربية والتعليم في الأردن ألواناً ومواصفات موحدة للزي المدرسي في المدارس الحكومية ، وتلتزم بها جميع المديريات والمراحل المدرسية . وله ضوابط عامة وتعليمات ، نوجزها : طول المريول : يشترط ان يكون المريول ((مناسباً )) و(( طويلاً )) ، وبشكل ((  فضفاض )) و (( محتشم )) . (( هل النقص في الصياغة انه لم يُذكر ان يكون كشكل الخيمة )) !؟ 
الحجاب : في حال إرتداء الحجاب يعتمد اللون الأبيض فقط ، (( ويمنع منعاً باتاً ارتداء الحجاب الملون او المزخرف )) . 
البنطلون : يشترط ان يكون البنطلون (( طويلاً ))  ، و (( فضفاضاً )) و (( بلون غامق )) ، أسود او كحلي ، مع (( حظر تام لإرتداء البنطلونات الضيقة والفيزون )) . 

بالله عليكم هل هناك في هذا القانون ما يعيبه !؟ ألا يُلزم القانون الطالبات بلبس محتشم ومستور !؟ 

إذا كان هناك مخالفات في الإلتزام بالزي المدرسي ، فهذا يعود الى ((  تقصير في أداء المدراء ، ومدراء التربية )) ، وليس الى القانون . 

زي مدارسنا صادر بقانون . ويحث ويحض على الإحتشام بشكل أكيد وواضح لا لُبس فيه . قانون الزي المدرسي الموحد صدر في بداية السبعينات من القرن الماضي . والقانون الحالي صدر عام ١٩٨٤ . وملايين من الطالبات الأردنيان ارتدينه  بإحتشام وسِتر . ولم يحدث ان كان هذا الزي مثيراً ، ولا باعثاً على الغريزة والشهوة ، ولا سبباً في فجورٍ لا سمح الله . 

تشرفت عندما درست في جامعة بغداد خلال السنوات ( ١٩٧١ — ١٩٧٥ ) ، وكانت كليات جامعة بغداد كأنها معرض مفتوح للإزياء ، وكان يُظهر فوارق طبقية خطيرة لا يمكن السكوت عليها . وبما انني كنت أدرس الأدب الإنجليزي ، وكان هذا التخصص جاذباً لبنات الطبقة فاحشة الثراء ، أقسم لكم : ان زميلاتنا تتبعن ملابس إحدى الزميلات التي تنتمي الى عائلة فاحشة الثراء ، وتبين لزميلاتنا  انها لا تلبس القطعة مرتين بتاتاً . كما كان لنا زميلة أصرت على دعوتنا لتناول طعام الغداء في قصر والدها ، وكانت مساحة القصر عشرات الدونمات ، ويقع على الشاطيء ، ولديهم حديقة حيوان خاصة داخل ارض القصر . كما كان لدينا زميلة كانت تأتي كل يوم في سيارة مختلفة طيلة أيام الأسبوع ، وتبين ان والدها يمتلك ( ٧ ) سيارات فارهة في ذلك الزمان . 

عندها طبّقت جامعة بغداد الزي الموحد ، وكان يُقدّم للطلبة والطالبات مجاناً ، بنطالين وجاكيتين  صيفي ، وبنطالين وجاكيتين ربيعي ، من الصوف الإنجليزي الفاخر ، وإختفت الطبقية بسبب تطبيق  الزي الجامعي . 

المبادرة نشاط طلابي ، آني ، مؤقت ، وبسيط ، يمكن تطبيقة في المدرسة ، دون ان يستدعي تغيير قوانين نافذة ومطبقة منذ نصف قرن من الزمان ، ودون إثارة لغطٍ جماهيري ، ويكون مفعول المبادرة محدوداً ، وآنياً ، ومؤقتاً . 

نعم بناتنا در منثور ، مكنون ، مستورات ، ومحتشمات ، والزي الذي يرتدينه صدر بقانون أردني وطني ، تمت صياغته ليناسب مجتمعاً شرقياً ، متنوعاً ، يُحترم فيه الإختلاف والتنوع ، لكنه يرتقي عن الخلاف والتحجر والإنغلاق الذي دمر أوطاناً كانت عزيزة . فالدر المنثور ، لا علاقة له بالمنشور مطلقاً . 

إهدأوا ، وارعووا ، وتعقلوا ، واتقوا الله في مجتمع تنتمون اليه ، وتعرفون انه مجتمع مُنهك ، منهمك في تحصيل لقمة عيش ولو مغموسة بشيءٍ  من تنازل عن كرامة . 

إذا لماذا أثير هذا الموضوع بهذه الطريقة الآن !؟ ولماذا تم ربطه (( بذكاء سلبي خبيث مُسيس )) على المبادرات !؟  أعتقد ان هناك تنظيماً يود ان يبحث عن دور ، ويثبت بفعلته هذه انه ما زال موجوداً  ، ومؤثراً . 

هذه حسابات حزبية أُعدت بذكاءٍ خبيث ، لأنهم يدركون تحسس بل تخوف الناس من الإعتراض على اي شيء يمس دين الإسلام الحنيف العظيم ، وتوقعوا ان تُحدث صدى يُربك المجتمع ، وقد حصل ، لكنه غُثاء سيل .
 

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