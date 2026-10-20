أردني يخسر كليته ولا يحصل على 10 آلاف دولار.. والسجن 3 سنوات بانتظاره

خبرني - أيدت محكمة استئناف عمّان حكماً بحبس رجل بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد إدانته بجـناية الاتجار بالبشر، على خلفية استدراج رجل إلى تركيا لاستئصال كليته مقابل 10 آلاف دولار.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المشتكي كان يمر بضائقة مالية، ما دفعه للبحث عن مصدر للمال، قبل أن يعثر عبر موقع فيسبوك على إعلان يطلب متبرعاً بكلية مقابل المبلغ المذكور.

وتواصل المشتكي مع أصحاب الإعلان، وجرى ترتيب سفره إلى تركيا وإقامته في فندق، قبل إجراء عملية جراحية لاستئصال كليته وزراعتها لمريضة، لكنه لم يحصل على المبلغ المتفق عليه، واضطر لاحقاً إلى تدبير نفقات عودته إلى الأردن.

وأكدت المحكمة أن استدراج المشتكي واستغلال حاجته المالية وتسهيل سفره وإيوائه تمهيداً لنزع أحد أعضائه مقابل المال، يشكل جناية الاتـجار بالبشر.

واستندت المحكمة إلى اعترافات المدان وشهادة المشتكي والتقرير الطبي، وقررت رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه.