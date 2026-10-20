"سوفكس" يبدأ العد التنازلي لانطلاق دورته الخامسة عشرة

خبرني - أعلنت إدارة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة – سوفكس الأردن عن استكمال كافة الاستعدادات والجاهزية التامة لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026، المقرر إقامته تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، خلال الفترة الممتدة من 27 وحتى 29 تشرين الأول من العام الجاري 2026، وذلك في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتجسد هذه الدورة محطة بارزة في مسيرة تطور المعرض الذي رسخ مكانته عبر السنوات باعتباره إحدى المنصات العالمية الرائدة في تعزيز التعاون والابتكار والحوار الاستراتيجي في قطاع معدات العمليات الخاصة والدفاع والأمن على المستوى الدولي، وبوصفه المعرض والمؤتمر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصص حصرياً في قوات ومعدات العمليات الخاصة، مواصلاً من خلال هذه المكانة تعميق أثره ليشمل تعزيز حضور مدينة العقبة كمركز لوجستي ووجهة عالمية متكاملة.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، أكد رئيس مجلس إدارة سوفكس، اللواء المتقاعد المهندس أيمن أحمد البطران، أن معرض سوفكس رسّخ مكانته على مدى سنوات بوصفه منصة دولية موثوقة تجمع الحكومات والقوات المسلحة وقادة قطاعات وصناعات الدفاع والأمن، إلى جانب المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه القطاعات.

وأشار البطران إلى أن التطورات المتلاحقة في أولويات الدفاع والأمن على المستوى الدولي تجعل من تعزيز التعاون والشراكات الدولية ضرورة متزايدة الأهمية، مؤكداً أن الدورة الخامسة عشرة من المعرض تجسّد التزام سوفكس بمواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية، وتعميق الحوار البنّاء، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والقدرات التي تسهم في تشكيل مستقبل الأمن العالمي.

وأضاف أن المعرض يواصل، من خلال دوره الدولي والإقليمي، تأكيد مكانة الأردن بوصفه مركزاً إقليمياً فاعلاً للتعاون والابتكار وتبادل الخبرات في قطاعي الدفاع والأمن، بما يعكس دوره المؤثر في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ أسس التعاون البنّاء في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.ويتوقع أن يشهد سوفكس 2026 حضور أكثر من 25 ألف زائر متخصص، ومشاركة أكثر من 400 وفد رسمي من أكثر من 75 دولة ممثلة، وأكثر من 350 شركة عارضة من أكثر من 35 دولة منها دول تشارك للمرة الأولى ، مع مساحة عرض أكبر من الدورات السابقة التي كانت قد حققت نجاحاً كبيراً.

