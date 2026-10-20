الغذاء والدواء تنفذ جولات رقابية ثانية على 155 معصرة زيتون خلال الإنتاج

خبرني - قال مدير مكتب عمّان في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مأمون غرايبة، الثلاثاء، إن المؤسسة تتيح للمواطنين فحص زيت الزيتون مجانا في مختبرات الغذاء التابعة لها في شفا بدران وإربد، للتحقق من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.

وأوضح غرايبة أن المؤسسة تعتمد في فحص الزيت على مؤشرات مخبرية، تشمل قيم الحموضة وتركيز الأحماض الدهنية المختلفة، مؤكدا أن تحديد جودة الزيت لا يعتمد على اللون أو تجمّده عند وضعه في الثلاجة.



وأشار إلى أن الجولات تنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة ونقابة أصحاب المعاصر، ضمن جهود الرقابة على إنتاج زيت الزيتون وتسويقه.