انتخاب المهندس شحادة أبو هديب عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي

خبرني - في خطوة تعكس المكانة الدولية المتنامية لشركة البوتاس العربية، والدور المحوري الذي تضطلع به في صناعة الأسمدة العالمية، تم انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس شحادة أبو هديب، عضواً في مجلس إدارة معهد الأسمدة الأمريكي (The Fertilizer Institute)، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في قطاع الأسمدة في أمريكا الشمالية.

وشارك المهندس أبو هديب في أول اجتماع لمجلس إدارة المعهد عقب تعيينه، والذي عُقد في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأسمدة العالمي الذي نظمه المعهد، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في صناعة الأسمدة على المستوى الدولي.

ويجسد هذا التعيين الثقة الدولية التي تحظى بها شركة البوتاس العربية، وما رسخته من مكانة رائدة في صناعة البوتاس والأسمدة، كما يعكس التقدير للدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشركة في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي، من خلال توفير منتجات البوتاس عالية الجودة للأسواق الدولية، والإسهام في تعزيز استقرار وموثوقية سلاسل توريد الأسمدة والمغذيات النباتية، إلى جانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والإنتاج المسؤول والابتكار.

ويُعد معهد الأسمدة الأمريكي، الذي تأسس عام 1955 ويتخذ من مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً له، من أبرز المؤسسات التي تمثل مصالح صناعة الأسمدة في أمريكا الشمالية، إذ يضم في عضويته شركات ومؤسسات رائدة تعمل في مجالات إنتاج الأسمدة وتوزيعها وتسويقها. ويضطلع المعهد بدور مهم في تعزيز التعاون بين مختلف أطراف القطاع، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنافسية صناعة الأسمدة واستدامتها، فضلاً عن تناول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة والنقل والسلامة والابتكار، وتعزيز ممارسات الإنتاج والتوزيع والاستخدام المسؤول للأسمدة.