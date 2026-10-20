شرطة عدن تكشف تفاصيل حادثة وفاة الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة

خبرني - أعلنت إدارة أمن عدن في اليمن، القاء القبض على سائق المركبة في حادثة وفاة الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة في العاصمة عدن، مشيرة إلى أنه أردني الجنسية، ومقيم في العاصمة بغرض الدراسة.

وأوضحت الشرطة أنه تم إيداعه في الحجز منذ يوم الجمعة، تاريخ وقوع الحادث، لاستكمال الإجراءات القانونية.

‏وأفاد السائق، أثناء التحقيق معه، بأن الطالبة آمنة تواصلت معه فور وصولها إلى العاصمة عدن، وطلبت منه نقلها إلى وجهتها على متن المركبة التي يقودها.

وأضاف أنه أثناء سيره من جولة كالتكس باتجاه جولة فندق عدن، انحرف بالمركبة إلى أقصى اليسار، وصعد إلى الوسطية الفاصلة بين مساري الطريق، قبل أن يعبر إلى المسار المقابل المخصص للمركبات القادمة من جولة فندق عدن باتجاه جولة كالتكس، ما أدى إلى اصطدام المركبة بباص من نوع «زلومة».

‏وأسفر الحادث عن وفاة الطالبة آمنة معاوية حميدة الرواشدة، فيما تعرضت فتاة أخرى كانت على متن الباص «الزلومة» لإصابات طفيفة تمثلت في رضوض متفرقة بالجسم.

‏وقالت شرطة عدن، إنه في إطار الإجراءات المتخذة، حضر والد الطالبة إلى شرطة السير، وتسلّم متعلقات ابنته، كما جرى تسليم جثمانها عبر النيابة العامة، واطّلع والدها على تفاصيل الواقعة وفقًا لما ورد في إفادة السائق أثناء التحقيق معه.

‏وأكدت شرطة محافظة عدن أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليتها القانونية في التعامل مع الحوادث المرورية، وأن تحديد المسؤوليات القانونية النهائية يظل خاضعًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية لدى الجهات المختصة.

‏وأعربت شرطة محافظة عدن عن بالغ الأسى لوفاة الطالبة آمنة، التي قدمت إلى اليمن أملًا في مواصلة مسيرتها التعليمية والتقدم لامتحانات الثانوية العامة، سعيًا لتحقيق معدل يؤهلها لدراسة الطب، قبل أن تنتهي رحلتها بحادث مأساوي خلّف حالة من الحزن والأسى، مؤكدةً استكمال سير الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.