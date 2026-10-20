الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل هنجر في محافظة الزرقاء

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني يساندها الشرطة و قوات الدرك مع حريق شب داخل هنجر بمساحة (1000)م يحتوي على أخشاب ومواد أولية لتصنيع الأثاث في محافظة الزرقاء.

وبين الناطق الإعلامي أن الحريق نتج عنه أدخنة كثيفة نظراً لطبيعة المواد المشتعلة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة، كما نتج الحريق إصابة شخص بجرح قطعي في القدم اليمنى، بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي لتلقي العلاج اللازم، هذا وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.