(فايننشال تايمز): ارتفاع تكاليف استئجار الطائرات الخاصة بالسعودية

خبرني - ارتفعت أسعار استئجار الطائرات الخاصة بالسعودية بأكثر من 50% على خلفية إغلاق مطار الرياض والإلغاء الجماعي للرحلات المنتظمة بعد الضربات الأخيرة التي شنتها حركة "أنصار الله" اليمنية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن ممثلين عن شركات متخصصة في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن تشارلز روبنسون، مؤسس المنصة الدولية EnterJets قوله: "عدد أقل وأقل من المشغلين مستعدون لتوجيه رحلات إلى المطارات المتضررة والعودة منها، ومن بقي في السوق يعرف ذلك جيدا. بعضهم يفرض رسوما إضافية لأن الطلب موجود والمنافسة غائبة".

وأشار إلى أن تكلفة الرحلات الخاصة من السعودية إلى دول الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 150 ألف دولار، وإلى الإمارات العربية المتحدة تتراوح بين 30 ألفا و50 ألف دولار.

من جانبه، لفت رئيس خدمة تأجير الطائرات Victor توبي إدواردز إلى أن الضربات الصاروخية لم تؤثر بشكل عام على عدد الرحلات من هذا النوع داخل منطقة الشرق الأوسط.

وواجهت السعودية في الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في الحرب مع جماعة "أنصار الله"، حيث تبادلا الضربات، وشنت الجماعة هجمات استهدفت بنى تحتية عسكرية ومدنية ​منها مطار الرياض الدولي.