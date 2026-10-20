دوري (المصاري) ... اعطني مالاً...أُعطك لقباً...والى الابد !

اعتز بانني اتابع الدوري العام، ( منذ تسعة واربعين عاماً) خلت، فكان اسمه دوري الدرجة الاولى، ثم اصبح الدوري الممتاز ، فدوري المحترفين.

سقى الله ايام زمان، ودوري زمان، ولاعبي زمان ، عندما كان اللاعب يولد من رحم ناديه، ويعتزل وهو ما يزال يعطي فريقه الأم ، رافضاً معظم العروض التي كانت تنهال عليه، وبخاصة اذا علا كعبه.

اقول : لقد اختلف الحال، وتغيرت الاحوال، فلقد كان من العيب ان يترك اللاعب فريقه لاي ظرف، وبخاصة الشأن المالي، فلا يجوز ذلك في (الاعراف الكروية) ، اما الآن... فلقد بلغ الامر ببعض اللاعبين ،ان يرتدي قميص فريق ما، في مرحلة الذهاب، ثم يرتدي آخر ، في مرحلة الإياب ، وذلك تحت ضغط المال!

الشاهد : واقولها بوضوح... منذ ان طُبق دوري المحترفين، لم يفز ببطولاته الا من ملك المال ولا شيء غيره، والدليل والامثلة كثيرة ، فريق الفيصلي الذي يتصدر الدوري بفارق نقاطي( ومالي) كبيرين ، ولولا ملايين دفعت ، لابرام تعاقدات محلية وخارجية، ومدربين على مستوىً عال، لما إعتلى، وكذلك الحسين اربد في الاعوام الثلاثة الماضية، والتي حصد بها بطولات ست، مختلفة المسمى، ومن قبله الرمثا وهكذا، هذه الفرق المحترمة ، لم يكن بمقدورها ان تحصد البطولات ، لولا ملايين انفقت ،من اجل تحقيق الهدف المنشود...! وقد حصل، وهذا حق، والنتيجة ان من يملك مالاً، يحصد بطولات، وغير ذلك فلا.

اخيراً... اقول وفي (عصر دوري الملايين)، هل سيأتي اليوم ، الذي يقوم به رجل اعمال، على سبيل المثال، بشراء كامل عقود بطل الدوري، (اي شراء كامل اللاعبين، مع الجهاز الفني)، ليمثلوا فريقاً منافساً ، وهذا جائز في قوانين وتعليمات اتحاد الكرة ، فكيف يكون رد الفعل ، ان حصل على البطولة ؟ ومن هو البطل الجديد القديم؟

إنه المال الرياضي!

والله من وراء القصد.