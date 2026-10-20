بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) يحصد جائزتي «أفضل بنك استثماري» و«أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي» في الأردن لعام 2026

خبرني - في إنجاز جديد يؤكد مكانة بنك الاستثمار العربي الأردني الريادية في القطاع المصرفي والمالي، والتزامه المستمر بتقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية، حصد البنك جائزتين مرموقتين من مجلة غلوبال فاينانس العالمية لعام 2026، هما «أفضل بنك استثماري في الأردن» و«أفضل بنك لخدمات الحفظ الأمين الفرعي في الأردن».

ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء المتميز الذي حققه البنك وريادته المتنامية في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي، ونجاحه في تقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، اضطلع بنك الاستثمار العربي الأردني، كونه أول بنك استثماري في الأردن، بدور ريادي في تطوير القطاع المالي وسوق رأس المال في المملكة، وواصل تطوير قدراته بما يواكب متطلبات السوق المتغيرة. كما يسلط هذا التكريم الضوء على جهود البنك المستمرة لتطوير منتجاته، وتعزيز قدراته التشغيلية، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد هاني القاضي، رئيس مجلس الإدارة: "نفخر بحصولنا على جائزتي أفضل بنك استثماري وأفضل بنك لخدمات الحفظ الأمين الفرعي في الأردن من مجلة غلوبال فاينانس. ويعكس هذا التكريم متانة استراتيجيتنا، وتفاني فريقنا، والثقة التي يضعها عملاؤنا بنا. وبصفتنا مؤسسة ذات إرث راسخ في القطاع المالي الأردني، فإننا نواصل التزامنا بالابتكار والتميز وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا والاقتصاد الوطني عموماً".

ويواصل البنك تعزيز حضوره في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال مجموعة متكاملة تشمل تقديم الاستشارات المالية للشركات، وإدارة عمليات التمويل الرأسمالي عبر أدوات الدين وحقوق الملكية، والاستشارات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب حلول استثمارية ومالية مصممة لدعم طموح العملاء الاستراتيجية وأهدافهم التنموية. كما يواصل البنك تطوير خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية وفق أعلى المعايير الدولية، موفراً للمستثمرين من المؤسسات والصناديق الاستثمارية وصولاً آمناً وفعالاً وموثوقاً إلى بورصة عمّان، بالاستناد إلى بيئة تشغيلية وتكنولوجية متطورة وأطر حوكمة وإدارة مخاطر تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

نبذة عن بنك الاستثمار العربي الأردني:

تأسس بنك الاستثمار العربي الأردني عام 1978 كأول بنك استثماري في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطور ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، مقدماً مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والخاصة. ومن خلال حضوره في الأردن وقبرص وقطر والمملكة المتحدة، يخدم البنك الأفراد والشركات والمؤسسات بحلول مالية مبتكرة مصممة لتلبية احتياجاتهم المتطورة. كما يعزز البنك حضوره في السوق الأردنية من خلال الشركة العربية الأردنية المتحدة للاستثمار والوساطة المالية وشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بما يرسخ مكانته كمجموعة متنوعة للخدمات المالية ملتزمة بالتميز والابتكار والنمو المستدام.

