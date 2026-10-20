*
الثلاثاء: 20 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

11 تنكة زيت زيتون مغشوشة تكلّف بائعا 3 سنوات حبسًا و500 دينار غرامة

  • 20 أكتوبر 2026
  • 10:37
11 تنكة زيت زيتون مغشوشة تكلّف بائعا 3 سنوات حبسًا و500 دينار غرامة

خبرني - حكمت محكمة صلح جزاء جرش بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 دينار على بائع زيت زيتون، بعد إدانته بجرم الشروع بالاحتيال، إثر بيع 11 تنكة زيت تبين انه مغشوش وغير صالح للاستهلاك البشري، فيما قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم تداول غذاء مغشوش.

وبحسب الحكم، تعود تفاصيل القضية الى شكوى تقدم بها مواطن بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025، بعد شرائه 11 تنكة زيت زيتون من المشتكى عليه، قبل ان يفحص عينات منها ويتبين انها مغشوشة.

11 تنكة زيت تقود الى الشكوى والتحقيق
وجاء في وقائع القضية ان المشتكي اشترى ثلاث تنكات زيت زيتون، بعدما التقى المشتكى عليه عند معصرة زيتون، واخبره الاخير ان لديه زيتا يمكنه شراؤه اذا رغب بذلك، حيث دفع 110 دنانير مقابل كل تنكة.

وفي الاسبوع التالي، طلب المشتكي 8 تنكات اضافية لافراد اسرته، بسعر 100 دينار للتنكة الواحدة، ليصل عدد التنكات التي اشتراها الى 11 تنكة.

وبعد ذلك، اخذ المشتكي عينات من الزيت الى جهة مختصة لفحصها، وتبين انها مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وفقا لما ورد في شهادته امام المحكمة.

وذكر المشتكي انه سلم الزيت الى المركز الامني، وان المشتكى عليه كان قد اخبره باسمه، كما تعرف عليه لاحقا من خلال الصور في المركز الامني، مشيرا الى انه دفع مقابل الزيت نحو 1100 دينار.

المحكمة تدين المتهم بالاحتيال
وبحسب الحكم، خلصت المحكمة الى ان بيع 11 تنكة زيت زيتون مغشوش، وقبض ثمنها، شكل مظهرا احتياليا اكتملت معه اركان وعناصر جرم الاحتيال المسند الى المشتكى عليه، ما استوجب ادانته ومعاقبته.

وفي المقابل، قررت المحكمة اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم تداول غذاء مغشوش، استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الافعال المرتبطة بالقضية تمس سلامة غذاء المواطنين وقوتهم، وان التجارة بالمواد الغذائية تتطلب الامانة والثقة، معتبرة ان استغلال حاجة المواطنين والاتجار بصحتهم وسلامتهم يبرر تشديد العقوبة الى الحد الاعلى.

وقررت المحكمة، عملا باحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، ادانة المشتكى عليه بجرم الشروع بالاحتيال، والحكم عليه بالحبس مدة 3 سنوات، وغرامة مقدارها 500 دينار، والرسوم.

وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، مع قابليته للاعتراض.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شرطة عدن تكشف تفاصيل حادثة وفاة الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة
شرطة عدن تكشف تفاصيل حادثة وفاة الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة
  • 2026-10-20 11:22
الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل هنجر في محافظة الزرقاء
الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل هنجر في محافظة الزرقاء
  • 2026-10-20 11:14
العايدي: وجود مفتيات ضرورة من ضروريات العصر
العايدي: وجود مفتيات ضرورة من ضروريات العصر
  • 2026-10-20 11:14
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
  • 2026-10-20 10:10
الأردن يحبط تهريب مخدرات عبر بالونات موجّهة
الأردن يحبط تهريب مخدرات عبر بالونات موجّهة
  • 2026-10-20 10:00
الدوريات الخارجية تضبط مركبة تنقل ركابًا داخل صندوقها الخلفي على طريق ضبعة
الدوريات الخارجية تضبط مركبة تنقل ركابًا داخل صندوقها الخلفي على طريق ضبعة
  • 2026-10-20 09:50