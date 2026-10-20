تحالف أمريكي سعودي يستهدف الاستحواذ على النصر

خبرني - تشهد ملفات ملكية نادي النصر السعودي حراكا متصاعدا إذ كشفت تقارير وجود مباحثات في مراحلها الأولى يقودها تحالف استثماري سعودي أمريكي بهدف الاستحواذ على الحصة الأكبر من أسهم النادي.

ووفقا لما نشرته صحيفة Semafor الأمريكية، فإن شركة "ريدبيرد كابيتال" المالكة لنادي ميلان الإيطالي تتولى قيادة المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 70% من أسهم النصر، وذلك بالشراكة مع شركة Saudi Media العاملة في قطاعات الإعلام والرياضة والترفيه.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المفاوضات لم تخرج بعد من نطاقها الأولي، ولم يبرم أي اتفاق نهائي حتى اللحظة، وهو ما يعني أن تفاصيل الصفقة المحتملة ونسب الملكية قابلة للتغيير قبل بلوغ صيغتها النهائية.

ويندرج هذا الحراك في سياق مساعي صندوق الاستثمارات العامة إلى إعادة هيكلة استثماراته الرياضية واستقطاب رؤوس أموال خاصة إلى الأندية السعودية، وذلك بعد سنوات من الإنفاق الكثيف على جلب النجوم العالميين.

يذكر أن الصندوق كان قد باع في وقت سابق حصة بواقع 70% من نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال، فيما مثل خطوة عززت التوجه نحو خصخصة الأندية.

وبحسب Semafor، يعكف صندوق الاستثمارات العامة على معالجة ديون النصر التي تقدر بنحو 800 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل قرابة 213 مليون دولار، من خلال ترتيب اتفاقيات رعاية تجارية مع شركات ضمن محفظته الاستثمارية، سعيا إلى تحسين المركز المالي للنادي وتهيئته لاستقطاب المستثمرين.

ويرى القائمون على الصفقة المحتملة أن تعزيز الإيرادات التجارية وتحسين الوضع المالي من شأنهما تيسير انتقال حصة الأغلبية إلى المستثمرين الجدد، مع إمكانية الاستفادة من شبكة الشركات والشراكات التابعة لـ"ريدبيرد" و"الشركة السعودية للإعلام" في تطوير الجوانب التسويقية والتجارية للنادي وتوسيع حضوره في السوق الأمريكية.

ومن أبرز تفاصيل الصفقة المحتملة، وفقا للتقرير الأمريكي، إمكانية حصول كريستيانو رونالدو على حصة تبلغ 20% من ملكية النصر.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن النجم البرتغالي سينتقل من دور اللاعب وقائد الفريق إلى دور المستثمر والشريك في ملكية النادي.

وتزداد هذه الفرضية أهمية في ضوء دخول رونالدو مجال الاستثمار في كرة القدم، بعدما استحوذت شركته CR7 Sports على حصة تبلغ 25% من نادي ألميريا الإسباني في وقت سابق من عام 2026، في صفقة ارتبطت أيضا بالشركة السعودية للإعلام.

ومع ذلك، تظل جميع هذه التفاصيل ضمن إطار المفاوضات الأولية، ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن هيكل الملكية أو القيمة الإجمالية للصفقة.