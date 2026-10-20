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أكبر 10 دول ديونا في العالم.. دولة عربية تتصدر التصنيف

  • 20 أكتوبر 2026
  • 10:26
أكبر 10 دول ديونا في العالم دولة عربية تتصدر التصنيف

خبرني - أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات متكررة من أن الدين العالمي يقترب من أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية ما يترك للحكومات هامشا محدودا للاستجابة للصدمات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات الصندوق لعام 2026 أن السودان تصدر قائمة الدول الأكثر دينا في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل المؤشر 334.4%، وهو مستوى يتجاوز بكثير اليابان وسنغافورة.

وفيما قائمة بأكثر الدول مديونية (نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2026:
ولم تدرج فنزويلا ولبنان في التصنيف لأن بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 لا تتضمن أرقاما محدثة وموثوقة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذين البلدين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن إجمالي الدين العام العالمي يقترب من مستويات قياسية لم تسجل منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه سيتجاوز قريبا 100% من الاقتصاد العالمي.

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