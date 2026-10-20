عراقجي عقب لقائه لافروف: التعاون بين طهران وموسكو في أعلى مستوياته التاريخية

خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن التقارب بين روسيا وإيران بلغ أعلى مستوياته التاريخية، وذلك عقب استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية شباط.

وكتب عراقجي على منصة إكس "لم يسبق في تاريخنا أن عملت إيران وروسيا بمثل هذا التقارب الذي تشهدانه اليوم".



وخلال محادثاتهما، ناقش كل من عراقجي ولافروف قضايا عدة شملت "لبنان وفلسطين وأوكرانيا واليمن"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والنووية".

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية، فإن "التعاون الروسي-الإيراني يواصل تطوره بشكل ديناميكي، رغم الظروف المعروفة. ونحن نمتلك أساسا متينا لمواصلة التقدم بوتيرة ثابتة".

وحمّل عراقجي الولايات المتحدة مسؤولية التوتر وانعدام الأمن في مضيق هرمز، معتبرا أن ما وصفه بـ"العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران"، إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده، من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام موسكو بوثيقة التعاون الاستراتيجي مع طهران،