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مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن

  • 20 أكتوبر 2026
  • 10:04
مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن

خبرني - أعلن بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، الأميركي مايك تايسون، زيارته إلى الأردن لحضور أسبوع الأردن للفنون القتالية المختلطة، الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 تشرين الأول الحالي.

وقال في منشور عبر حسابه على إنستغرام، إن زيارته ستشمل مدينة البترا الأثرية، مشيرا إلى أنها مكان تاريخي لطالما رغب في رؤيته عن قرب، ومعربا عن تطلعه إلى زيارة المملكة ولقاء أهلها.

ويقام الأسبوع بدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وتتوج فعاليات الأسبوع بليلة النزالات «DF: UNCAGED»، التي تقام الجمعة 30 تشرين الأول الحالي في المدرج الروماني بعمان، بمشاركة مقاتلين أردنيين ودوليين، وحضور عدد من نجوم الرياضة والشخصيات البارزة.

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