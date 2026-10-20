الأكاديمية الملكية لفنون الطهي تفوز بجائزة أفضل مؤسسة لتدريب فنون الطهي في الشرق الأوسط لعام 2026

خبرني – حصدت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي جائزة أفضل مؤسسة لتدريب فنون الطهي في الشرق الأوسط لعام 2026 (Middle East’s Best Culinary Training Institution 2026)، ضمن النسخة السابعة من جوائز World Culinary Awards، في إنجاز يعكس مكانتها الإقليمية ودورها في تطوير التعليم والتدريب المتخصص في فنون الطهي.

وجاء فوز الأكاديمية بناءً على نتائج التصويت ضمن هذه الجوائز العالمية المتخصصة في تكريم التميز في قطاع فنون الطهي، ليشكّل محطة جديدة في مسيرتها التعليمية والمهنية الممتدة على مدار 17 عاماً.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الأكاديمية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المتخصص في فنون الطهي، من خلال برامج تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات قطاع الضيافة ومواكبة تطوراته على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس: "إن حصول الأكاديمية على هذه الجائزة يمثّل مصدر فخر واعتزاز لنا وللأردن، ويعكس ما وصلت إليه مؤسساتنا التعليمية من مستويات متقدمة في الجودة والتميز. كما يشكّل تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. ويعكس هذا الإنجاز قدرة المؤسسات التعليمية الأردنية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويؤكد أهمية الاستثمار في التعليم التطبيقي المتخصص وإعداد كفاءات شابة تسهم في تطوير قطاع الضيافة ودعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال مدير الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، السيد جاك روسيل: "يشكّل هذا التكريم تقديراً لشغف طلبتنا وإنجازات خريجينا الذين يحملون رسالة الأكاديمية في مختلف مواقع عملهم، وللدعم المتواصل من شركائنا في القطاع، الذين تؤدي ثقتهم وتعاونهم دوراً محورياً في نجاحنا".

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لمسيرة الأكاديمية في توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة، وتعزيز فرص الشباب في اكتساب المهارات والخبرات المهنية التي تؤهلهم للعمل في قطاع الضيافة، إلى جانب إسهامها في رفع مستوى التعليم المهني والتطبيقي في المملكة.

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يشكّل حافزاً لمواصلة مسيرتها في التميز والابتكار، وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤيتها في إعداد أجيال جديدة من الكفاءات المهنية المتخصصة في فنون الطهي وإدارة الطعام والشراب.

