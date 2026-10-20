GTA 6: هل تُعدّ مواعدة شخصية في لعبة فيديو خيانةً للشريك؟

خبرني - تخيّل أن يقضي شريكك ساعات في مغازلة شخص آخر، محاولاً الإمساك بيده واصطحابه في مواعيد غرامية. بالتأكيد، سيتساءل معظم الناس عن ذلك.

لكن ماذا لو كان هذا الشخص موجوداً فقط داخل لعبة فيديو؟

من المتوقع أن يكون الإصدار الأخير من سلسلة ألعاب Grand Theft Auto الشهيرة من Rockstar هو أكبر حدث ترفيهي لهذا العام عند إصداره الشهر المقبل.

وبالنظر إلى العروض الترويجية، يبدو أن العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين هي سمة أساسية.

ألمحت شركة روكستار إلى أن الشخصيتين الرئيسيتين من نوع بوني وكلايد، جيسون ولوسيا، ليس من الضروري أن تصبحا زوجين رومانسيين بالكامل.

لكن يمكن لعلاقتهما أن تنمو من خلال قضاء الوقت معاً خارج نطاق قصة الجريمة الرئيسية وحياة المطاردة – وذلك من خلال التسوق وزيارة الحانات والمطاعم وممارسة الرياضة معاً.

ويمكن أن تساعد التفاعلات البسيطة مثل الإمساك بالأيدي والرد السريع على الرسائل المتبادلة في بناء علاقة قوية.

أعادت هذه الفكرة إشعال جدلٍ يكاد يكون بعمر ألعاب الفيديو نفسها: إذا كنت منغمساً إلى هذا الحد في علاقة عاطفية خيالية، فهل يحق لشريكك في الواقع أن يشعر بالاستياء؟

في شهر سبتمبر/أيلول، طرحت شركة استطلاعات الرأي YouGov هذا السؤال على أكثر من 4000 بالغ بريطاني.

وقال نحو 6 في المئة إنهم يعتبرون ذلك خيانة، بينما قال 19 في المئة آخرون إنهم "لن يتقبلوا الأمر". وكانت النساء أكثر ميلاً من الرجال إلى تبني موقف سلبي تجاه هذا الأمر.

تقول آلي فرانكو، وهي امرأة من تكساس تبلغ من العمر 30 عاماً وتنشر محتوى الأنمي والألعاب لأكثر من مليون متابع على تطبيق (تيك توك TikTok)، إنها شعرت "بالاستياء" وهي تشاهد النقاش يتكشف على الإنترنت.

وتقول لبي بي سي: "إذا كان شريكك يشعر بعدم الأمان تجاه شخصية خيالية، فيجب أن يكون هناك بعض التفكير الجاد".

وتضيف: "الأمر أشبه بالإعجاب بنجم تلفزيوني، ولكنه أبعد ما يكون عن الخيانة لأنه لا يوجد شخص آخر متورط فعلياً".

بعد أن نشرت فرانكو مقطع فيديو حول الموضوع، بدا أن مئات المعلقين يوافقونها الرأي، على الرغم من أن البعض كان لديه تحفظات.

وكتب أحدهم: "بصراحة، الأمر يعتمد على الظروف"، مضيفاً "إذا كنت تلغي خططك مع شريك حياتك أو توجه علاقتك الحميمة نحو شخصية خيالية، فهذا أمر غريب بعض الشيء".

على مدى عقود، سمحت ألعاب الفيديو للاعبين ببناء علاقات مع الشخصيات الافتراضية، أو ما يُعرف اختصاراً بـ NPCs.

كان بإمكان اللاعبين الزواج من القرويين في لعبة Harvest Moon عام 1996، وتشكيل قصص عاطفية في لعبة Final Fantasy VII، ومتابعة قصص حب أكثر تعقيداً في ألعاب تقمص الأدوار مثل Baldur's Gate II.

في لعبة محاكاة الحياة The Sims، يمكنهم المغازلة والمواعدة والزواج وإنجاب الأطفال مع شخصيات يتحكم بها الكمبيوتر.

لكن كل تلك التفاعلات كانت مكتوبة بدقة، بناءً على قواعد وقصص كتبها مطورو اللعبة مسبقاً.

يبدو أن لعبة GTA 6 تقدم شيئاً أكثر ديناميكية، مما يسمح للاعبين بتشكيل العلاقة بين جيسون ولوسيا من خلال مجموعة أوسع من التفاعلات والخيارات في العالم المفتوح.

تقول أريين فيرشود، الأستاذة المشاركة في جامعة ولاية فلوريدا والتي تدرس كيفية تكوين الناس علاقات مع الشخصيات الخيالية: "كلما أصبحت الألعاب أكثر تعقيداً، قل احتمال أن ينفصل اللاعبون عن التجربة".

وتضيف: "الألعاب تقوم بعمل أفضل في محاكاة الواقع ومحاكاة العلاقات الاجتماعية".

قد تمثل لعبة Grand Theft Auto 6 أحدث ما توصلت إليه صناعة الألعاب، لكن القفزة التالية إلى الأمام قد تأتي من الذكاء الاصطناعي.

تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Nvidia و Ubisoft وغيرها بالفعل بتجربة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تسمح للاعبين بإجراء محادثات أكثر طبيعية مع الشخصيات غير القابلة للعب.

يمكن للشخصيات المستقبلية أن تتذكر اللقاءات السابقة، وأن تتفاعل مع تصرفات اللاعب، وأن تبني علاقات تتغير بمرور الوقت بدلاً من اتباع سيناريو مكتوب مسبقاً.

تعتقد فيرشود أن ذلك قد يجعل الألعاب تبدو أكثر مغامرة.

وتقول: "يمكنك أن تحظى بعلاقات تشعر بأنها أكثر صلابة أو أكثر خصوصية"، على الرغم من أنها تجادل بأن الذكاء الاصطناعي كما هو موجود اليوم سيظل يخلق "وهماً أقوى" بدلاً من علاقة ذات مغزى حقيقي.

قد يعتمد ما إذا كان ذلك مثيراً أم مزعجاً على اللاعب، وقد كانت هناك بعض المقاومة للاستخدام الأوسع لهذه التقنية في الألعاب.

تقول فرانكو إنها ترى بالفعل إعلانات لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمعجبين التحدث إلى شخصيات الأنمي المفضلة لديهم.

وتقول: "أستطيع بالتأكيد أن أرى كيف يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في الألعاب وجعلها تجربة أكثر واقعية".

وتستدرك بالقول: "حتى لو حدث ذلك، فسأظل أعتبره مجرد لعبة. في نهاية المطاف، لا يمكنك الغش باستخدام سطور من التعليمات البرمجية".