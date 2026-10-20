خبرني - عاقب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، النجم كريستيانو رونالدو، بالإيقاف لمدة 30 يوماً عن اللعب مع المنتخب وغرامة مالية، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب عقب خلاف مع مدربه جورجي جيسوس، في 30 سبتمبر/أيلول، قبل مباراة الفريق أمام الدنمارك.

ووصف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في بيان على موقعه الرسمي، العقوبة بأنها "مخففة"، عند الإعلان عنها يوم الاثنين، كما أن الغرامة المالية لم تتجاوز 255 يورو، وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه "ثابتة بالكامل".

وبحسب البيان فإن عقوبة رونالدو دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم مباراة الدنمارك، ما يعني أنه قضى بالفعل 19 يوماً من فترة الإيقاف، على أن يستكمل العقوبة حتى نهاية الشهر الحالي، مما يعني أنه سيلحق مباريات المنتخب المقبلة، الشهر المقبل.

لم يعلّق رونالدو مباشرة عقب إعلان الاتحاد البرتغالي فرض عقوبة الإيقاف، ، لكنه نشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" أثناء استعداده لخوض حصة تدريبية مع ناديه السعودي، أرفقها بعبارة: "مواصلة العمل".

تفاقمت الأزمة عندما غادر رونالدو معسكر الفرق بشكل مفاجئ، قبل يوم من مواجهة الدنمارك في كوبنهاغن، ضمن دوري الأمم الأوروبية، الشهر الماضي، بعد أن علم أنه لن يكون في التشكيلة الرئيسية للمباراة، وعاد إلى البرتغال على متن طائرته الخاصة.

لكن الأزمة كانت قد بدأت بالفعل قبلها بأيام عندما جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك أمام النرويج، وكان قد شارك أساسياً في المباراة التي سبقتها أمام ويلز.

وبعد الأزمة تقدم لاعب النصر السعودي، باعتذار إلى الجماهير البرتغالية وزملائه في المنتخب، فاتحاً الباب أمام عودته إلى صفوف منتخب بلاده الملقب ببرازيل أوروبا، وأكد رونالدو حينها أنه سيستأنف مشواره الدولي "بعد تنفيذ عقوبة الإيقاف" التي ستُفرض عليه.

وكتب النجم البرتغالي، المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، في بيان سابق: "إذا كنت في حالة بدنية جيدة...وبعد تنفيذ عقوبة الإيقاف التي ستُفرض عليّ، فسأكون متاحاً، كما كنت دائما حتى اليوم، للعب والفوز مع منتخبنا الوطني".