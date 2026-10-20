إطلاق نار قرب مسجد في أوهايو بأمريكا وسقوط قتيل

خبرني - أعلنت وسائل إعلام أمريكية -نقلا عن الشرطة- مقتل شخص على الأقل وإصابة آخر، في حادث إطلاق نار بالقرب من مسجد في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو.

وقالت السلطات الأمريكية -في وقت سابق- إن عملاء فدراليين استجابوا لبلاغ عن حادث إطلاق نار بالقرب من المسجد في مدينة كولومبوس.



وأفادت السلطات الفدرالية بمقتل شخص واحد، كما تم العثور على ضحية ثانية، دون توفر معلومات فورية بشأن حالتها الصحية.

ونقلت كذلك وسائل إعلام محلية -من بينها قناة "سي بي إس نيوز"- عن الشرطة قولها إنه تم إعلان وفاة شخص بُعيد الساعة الثانية بعد الظهر (18:00 ت غ)، كما تم العثور على ضحية أخرى لم يتم الكشف عن حالتها.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "إندبندنت" عن مصور يعمل لدى صحيفة "كولومبوس ديسباتش" المحلية -كان موجودا في موقع الحادث- أن إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة داخل المسجد.

وأوضح الرقيب جيمس فوكوا -من شرطة كولومبوس- أن الحادث لم يكن يستهدف المسجد، بل يُعتقد أنه ناجم عن خلاف وقع في مجمع سكني قريب.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فوكوا قوله: "للأسف، كانت هناك فعالية تقام داخل المسجد لا علاقة لها بما كان يحدث في الخارج. ومن المهم جدا أن أوضح أن حادث إطلاق النار هذا لم يكن هجوما على المسجد نفسه".

ولم تتوفر على الفور معلومات عن عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار.

وذكر مكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" في المدينة -على منصة "إكس"- أنه "سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات فور توفرها".

وتضم المنطقة تجمعاً لمبانٍ سكنية مكونة من طابقين إلى جانب مسجد.