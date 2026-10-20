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وزير الدفاع الأمريكي زار إسرائيل سرا والتقى نتنياهو

  • 20 أكتوبر 2026
  • 08:36
وزير الدفاع الأمريكي زار إسرائيل سرا والتقى نتنياهو

خبرني - ذكر ⁠موقع أكسيوس -نقلا ⁠عن مصدرين مطلعين- أن ‌وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ⁠التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ⁠بنيامين نتنياهو -⁠أمس الاثنين- ⁠خلال زيارة لإسرائيل ⁠لم يُعلَن عنها ‌مسبقا، مضيفا أن اللقاء عُقد في قاعدة جوية عسكرية.

وقال الموقع إن هذه الزيارة الحساسة تأتي بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأييده لنتنياهو في ‌انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في إسرائيل.


كما تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة مناقشات مكثفة حول احتمالية استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران.

وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تقديم تفاصيل عن زيارة هيغسيث، لكن الوزير قال في منشور على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي إنه زار أفرادا من القوات المسلحة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.

ومن جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدرين آخرين أن هيغسيث زار إسرائيل والتقى نتنياهو لمدة ساعتين بحضور عدد من المسؤولين الكبار.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هيغسيث التقى مع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال الزيارة.

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