الأردن.. أجواء لطيفة ومعتدلة حتى الجمعة

خبرني - يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الظهر لهطول زخات من المطر في أقصى شرق المملكة ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الروية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً في أقصى شرق المملكة.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

كما ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13 ، وفي المرتفعات الشمالية 21- 12، وفي مرتفعات الشراة 20- 10، وفي مناطق البادية 28 - 16، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30- 17 ، وفي الأغوار الجنوبية 32- 21 ، وفي البحر الميت 32 - 20، وفي خليج العقبة 30 - 20 درجة مئوية.