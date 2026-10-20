طبيب أسنان أردني ينعى آمنة الرواشدة: ودّعتني بابتسامة

خبرني - نعى طبيب تقويم الأسنان الأردني الدكتور نسيم الرواشدة، الطالبة آمنة التي توفيت في اليمن، مستذكراً آخر لقاء جمعه بها داخل عيادته قبل سفرها، وما حملته من طموح وشغف بدراسة الطب.

وقال الرواشدة، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك: "في أمان الله يا آمنة.. يا شهيدة العلم"، مضيفاً: "لم أكن أعلم أن جلسة تقويم الأسنان الأخيرة لها في عيادتي قبل سفرها ستكون لقاءنا الأخير".

وأضاف: "رأيتُ في وجهها أمل التوجيهي وشغف الطب الذي يسري فينا، وودعتني بابتسامة صادقة انطبعت في ذاكرتي".

وتابع الطبيب مستذكراً الطالبة الراحلة: "واليوم، ننعى طموح الفقيدة آمنة ونحتسبها عند الله شهيدةً للعلم في اليمن. رحلتِ يا صاحبة الابتسامة النقية وتركتِ في القلوب حسرة".

واختتم الرواشدة منشوره بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولذويها بالصبر والسلوان.