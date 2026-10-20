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الخطوط القطرية تمدد تعليق رحلات الرياض والدمام وتخفض رحلات جدة

  • 20 أكتوبر 2026
  • 03:36
الخطوط القطرية تمدد تعليق رحلات الرياض والدمام وتخفض رحلات جدة

خبرني  - مددت الخطوط القطرية تعليق رحلاتها من مدينتي الرياض والدمام في السعودية وإليهما حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وخفضت عدد رحلاتها اليومية إلى جدة من 7 إلى 4 رحلات، وفق آخر تحديث نشرته الشركة القطرية.

وقالت الشركة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن تعليق الرحلات إلى مطاري الرياض والدمام سيظل ساريا حتى السبت المقبل، كما تقرر تقليص الرحلات من مطار جدة وإليه.

ودعت الخطوط القطرية المسافرين الذين لديهم حجوز قائمة إلى التواصل معها في الساعات الـ48 السابقة لموعد مغادرة رحلاتهم، محذرة من احتمال تغيير جداول الرحلات.

وأوضحت الشركة أن بإمكانهم الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالحجوز ومواعيد الرحلات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، أو التواصل مع خدمة العملاء.

وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام بصورة مؤقتة، دون أن توضح في تحديثها الأخير أسباب استمرار التعليق، أو موعد استئناف الرحلات المعتادة.

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