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  • بعد فيديو الرزق والنكاح .. الشرطة المصرية تلقي القبض على منتحل صفة مأذون - فيديو

بعد فيديو الرزق والنكاح .. الشرطة المصرية تلقي القبض على منتحل صفة مأذون - فيديو

  • 20 أكتوبر 2026
  • 03:05
بعد فيديو الرزق والنكاح الشرطة المصرية تلقي القبض على منتحل صفة مأذون فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء عقد قران عروسين، وهو يوجه العريس للتلفظ بلفظ خارج، فيما أشار نقيب المأذونين إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو ينتحل صفة مأذون شرعي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعقد قران، يقول فيه المأذون ( الذي ألقي القبض عليه ) إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابتغوا الرزق في النكاح»، ثم يسأل العريس: «كل ما تريد أن يزيدك ربنا في الرزق فماذا تفعل؟»، فيرد العريس: «أنكح»، في لقطة أثارت ضحك الحضور والشيخ.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه مقيم بنطاق محافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بعدم ممارسته مهنة المأذون الشرعي، موضحًا أن دوره يقتصر على إشهار الزواج خلال حفلات عقد القران، بينما تتولى عملية توثيق العقود جهة مأذون معتمد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

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