أعراض لا تتجاهلها بعد زيارة الملاهي

خبرني - ثوان من الصعود والهبوط والدوران تكفي لتحويل الخوف إلى متعة يبحث عنها ملايين الزوار في مدن الملاهي. لكن ما يبدو تجربة ترفيهية قصيرة يضع الجسم أمام تغيرات سريعة في الحركة، قد تترك لدى بعض الركاب أعراضا تتجاوز الغثيان والدوار العابرين. ورغم ندرة الإصابات الخطيرة، فإن معرفة حدود الجسم وقراءة تحذيرات الألعاب والانتباه إلى الأعراض بعد المغادرة، تساعد على الاستمتاع بالتجربة بأمان أكبر.

وقد أعادت حوادث شهدتها متنزهات أمريكية أخيرا النقاش حول سلامة الأفعوانيات، والمخاطر المرتبطة بها، خصوصا أن بعض الإصابات قد تحدث دون سقوط الراكب أو اصطدام رأسه مباشرة، وقد تتأخر أعراضها ساعات أو أيام قبل أن تظهر.

حوادث تعيد فتح النقاش

في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توفي رجل يبلغ 42 عاما أثناء ركوبه أفعوانية "غولياث" في متنزه "سيكس فلاغز أوفر جورجيا" (Six Flags Over Georgia) قرب أتلانتا.

وبحسب الشرطة وشهود عيان، خرج الرجل من مقعده واصطدم بركاب آخرين قبل سقوطه. وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما فيها كيفية خروجه من وسيلة التثبيت، فيما أوقفت الشركة تشغيل ألعاب مشابهة مؤقتا.

وجاءت الواقعة بعد إعلان متنزه "سيكس فلاغز ماجيك ماونتن" في كاليفورنيا الإغلاق النهائي لأفعوانية "X2″، وسط دعاوى قضائية تتهمها بالتسبب في إصابات دماغية.

وكانت راكبتان، تبلغان 40 و25 عاما، قد خضعتا لجراحتين طارئتين بعد إصابتهما بنزيف دماغي في يوليو/تموز، بفارق ستة أيام. وقال محامون إن أكثر من مئة راكب أبلغوا عن إصابات دماغية خلال عامين، فيما أكد المتنزه أن اللعبة اجتازت اختبارات السلامة، وأن قرار إغلاقها أخذ ثقة الزوار في الاعتبار.

وتختلف هذه الوقائع في ظروفها وأسبابها، لكنها تلفت الانتباه إلى جانب آخر من سلامة الألعاب، يتعلق بقدرة أجسام الركاب على تحمل الاندفاعات والدوران والاهتزازات، إلى جانب سلامة المعدات وإجراءات التشغيل.

كيف تؤثر الحركة في الدماغ؟

تحمي الجمجمة الدماغ، وتحيط به سوائل وأغشية تخفف تأثير الحركة المعتادة. لكن الاندفاع المفاجئ أو التوقف الحاد قد يجعل الرأس والدماغ يتحركان بسرعة، فتتعرض أنسجة الدماغ لإجهاد يمكن أن يسبب ارتجاجا، حتى دون ضربة مباشرة للرأس.

وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن دفعة قوية للجسم قد تكون كافية لإحداث هذه الحركة.

وقد يصاحب الارتجاج صداع ودوار وغثيان وتشوش في التفكير أو صعوبة في التركيز، ولا يشترط حدوث فقدان للوعي.

وفي حالات نادرة، قد تتمزق أوعية دموية ويحدث نزيف تحت الجافية، وهو تجمع للدم بين الدماغ وأحد الأغشية المحيطة به، قد يضغط على أنسجته ويتطلب تدخلا عاجلا.

وتتحمل الرقبة أيضا جزءا من أثر الحركة، لأنها تسند الرأس خلال الانتقال السريع بين الاتجاهات. لذلك، لا تعكس السرعة القصوى للعبة وحدها طبيعة التجربة؛ فالدوران والاهتزاز وتغير اتجاه الحركة عوامل تؤثر في الأحمال التي يتعرض لها الجسم.

ألم الرقبة قد يستحق الانتباه

من الإصابات النادرة التي وثقتها تقارير طبية تسلخ شرايين الرقبة، ويحدث عند تمزق البطانة الداخلية للشريان، بما يسمح بتجمع الدم داخل جداره أو تكون جلطة قد تعيق وصول الدم إلى الدماغ.

ووصف تقرير منشور حالة امرأة في الخامسة والثلاثين شعرت بألم في الرقبة وصداع عقب ركوب أفعوانية، ثم فقدت الرؤية مؤقتا في عينها اليمنى بعد خمسة أيام. وأظهرت الفحوص تسلخا في الشرايين السباتية والفقرية.

وتوضح جمعية القلب الأمريكية أن الصداع وألم الرقبة والدوار من الأعراض المحتملة لهذه الإصابة، التي قد يصعب التعرف إليها في بدايتها لتشابه أعراضها مع حالات أخرى.

ولهذا، فإن استمرار الألم أو تفاقمه، وظهور اضطراب في الرؤية أو التوازن بعد تجربة عنيفة، يستدعي إبلاغ الطبيب بتوقيت الركوب وطبيعة الأعراض.

من يحتاج إلى حذر أكبر؟

تستحق التحذيرات المثبتة عند مداخل الألعاب قراءة متأنية، خصوصا لدى المصابين بأمراض القلب واضطرابات النظم، وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، ومشكلات الرقبة والظهر. وقد يحتاج هؤلاء إلى اختيار ألعاب أهدأ أو سؤال الطبيب مسبقا عن ملاءمة الألعاب التي تتضمن هبوطا حادا ودورانا متكررا.

ويحتاج مستخدمو مميعات الدم إلى حذر إضافي بسبب زيادة قابلية النزيف، وكذلك من يتعافون من ارتجاج أو جراحة حديثة. وعلى الحوامل تجنب الألعاب العنيفة والالتزام بتحذيرات المتنزه. ويظل اختيار اللعبة مرتبطا بالحالة الصحية الحالية، حتى لو سبق للشخص تجربتها دون مشكلات.

أما الأطفال، فتبدأ حمايتهم باحترام متطلبات الطول والعمر، والتأكد من ملاءمة وسيلة التثبيت. ولا تعوض مرافقة شخص بالغ عدم استيفاء الطفل للشروط. وإذا بدا الحاجز فضفاضا أو تعذر إغلاقه بصورة صحيحة، يجب طلب مساعدة المشغل قبل الانطلاق، مع تعليم الطفل الجلوس وفق التعليمات وإبقاء أطرافه داخل العربة.

أعراض تستدعي التوجه إلى الطوارئ

قد يختفي الدوار أو الغثيان الخفيف بعد النزول والراحة، لكن الصداع الشديد أو المتفاقم، والقيء المتكرر، والتشنجات، والارتباك أو النعاس غير المعتاد، علامات تستدعي التوجه إلى الطوارئ.

وينطبق الأمر على ضعف مفاجئ أو تنميل في أحد جانبي الجسم، وصعوبة الكلام، وفقدان الرؤية أو ازدواجها، واختلال التوازن الشديد.

كما يستدعي ألم الرقبة المفاجئ وغير المعتاد اهتماما عاجلا، خصوصا إذا صاحبه صداع شديد أو أعراض عصبية. وقد تتأخر بعض العلامات، لذلك ينبغي ذكر تجربة الألعاب للطبيب حتى لو مرت عليها أيام.

متعة تراعي حدود الجسم

تشير الرابطة الدولية لمتنزهات وجهات الترفيه (IAAPA) إلى أن احتمال الإصابة الخطيرة في الألعاب الثابتة بالمتنزهات الأمريكية يبلغ نحو إصابة لكل 15.5 مليون مرة ركوب، وهو ما يعكس ندرتها مقارنة بحجم الإقبال. ومع ذلك، تختلف ملاءمة الألعاب باختلاف الحالة الصحية للراكب وطبيعة الحركة ووسائل التثبيت.

ويبدأ الاستعداد بقراءة وصف اللعبة وتحذيراتها، واتباع تعليمات الجلوس، وطلب فحص الحاجز عند الشك في إحكامه.

وبعد الركوب، تساعد الراحة عند الشعور بالدوار، والتوقف عند ظهور الألم، والانتباه إلى الأعراض المستمرة، على اتخاذ القرار المناسب بشأن مواصلة اليوم أو طلب الرعاية الطبية.